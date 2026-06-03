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Tanczos Barna cere prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat, miercuri, că a cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului.
Tanczos Barna cere prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
03 iun. 2026, 16:16, Politic
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Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului”, a scris ministrul interimar al Agriculturii pe Facebook.

Tanczos Barna a precizat că UDMR a susținut constant, în ultimii ani, menținerea măsurii, atât timp cât inflația ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor.

„La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat astăzi prelungirea măsurii până la sfârșitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie. Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază”, a adăugat acesta.

Ministrul interimar al Agriculturii a mulțumit deputaților UDMR și membrilor comisiei pentru sprijin și a spus că speră ca plenul Camerei Deputaților să aprobe prelungirea, „astfel încât familiile să poată cumpăra în continuare, până la sfârșitul anului, produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici”.

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