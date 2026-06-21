Care este diferența dintre uleiul de măsline extravirgin și uleiul de măsline obișnuit

Uleiul de măsline este un ingredient esențial în bucătăria din întreaga lume, renumit pentru beneficiile sale pentru sănătate, relatează Mirror.

Totuși, existând atât de multe feluri în comerț, poate fi dificil să iei o decizie.

Diferențele între cele două tipuri de ulei

Deși ambele uleiuri sunt realizate din măsline, există diferențe între uleiul de măsline extravirgin și uleiul de măsline obișnuit. Diferențele constă în tehnicile de fabricație, aroma, regiunile de cultivare și standardul general.

Uleiul de măsline extravirgin reprezintă uleiul de măsline de cea mai bună calitate, potrivit sursei. Este un ulei neprocesat, ceea ce înseamnă că este creat prin presarea la rece a măslinelor întregi, fără a introduce tratamente termice sau chimice suplimentare.

Uleiul de măsline extravirgin nu conține imperfecțiuni. El menține un nivel de aciditate de 0,8% sau mai mic și, atunci când este păstrat corespunzător, oferă un gust și o aromă remarcabile.

Aroma uleiului de măsline extravirgin va varia în funcție de soiul de măsline. Poate varia de la untos și ierburi aromatice la piperat și amar, arată sursa citată.

Uleiul de măsline obișnuit, de o calitate inferioară

Uleiul de măsline obișnuit este un produs de calitate inferioară. Acesta este derivat predominant din ulei de măsline rafinat. Producătorii vor trece uneori pasta de măsline prin moară de mai multe ori, pentru a extrage ulei suplimentar. Această procedură reduce în cele din urmă calitatea produsului final.

Deoarece uleiul de măsline standard nu este supus unor cerințe stricte de fabricație sau de gust, este considerabil mai accesibil decât uleiul de măsline extravirgin.

Uleiul de măsline standard are un profil aromatic mai neutru în comparație cu uleiul de măsline extravirgin. De asemenea, tinde să fie mai deschis atât la culoare, cât și la aromă, potrivit aceleiași surse.

Ambele uleiuri pot fi folosite în bucătărie

Dacă o rețetă necesită ulei de măsline, așa cum o fac multe preparate, puteți alege fie ulei de măsline extravirgin, fie ulei de măsline standard.

Ambele soiuri sunt potrivite pentru copt și gătit. Totuși, merită să țineți cont de faptul că au puncte de afumare diferite.

Uleiul de măsline extravirgin, cu mai multă savoare, este cel mai bine rezervat pentru înmuierea pâinii, a dressingurilor, a sosurilor și a mâncărurilor negătite. De asemenea, el poate fi utilizat și pentru finisaje, permițând aromei sale distinctive să iasă cu adevărat în evidență, mai specifică sursa.