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Ulei de măsline, lămâie și scorțișoară: motivul pentru care acest amestec a devenit atât de popular

Ulei de măsline, coajă de lămâie și scorțișoară: trei ingrediente pe care le ai sigur în bucătărie. Combinate, devin un parfum natural de cameră și un produs de îngrijire pentru mobilă. Iată cum se prepară.
Ulei de măsline, lămâie și scorțișoară: motivul pentru care acest amestec a devenit atât de popular
Raluca Anna Veleanu
08 iun. 2026, 17:24, Știrile zilei
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Ulei de măsline, coajă de lămâie și scorțișoară. Fiecare ingredient aduce ceva distinct. Lămâia conferă un miros proaspăt, scorțișoara adaugă note dulci și ușor picante, iar uleiul de măsline leagă aromele și le ajută să persiste mai mult timp. Combinația produce un parfum echilibrat, plăcut și persistent, care se obține doar din ingrediente naturale, conform okdiario.

În plus față de aromă, uleiul de măsline este cunoscut pentru proprietățile sale de hrănire a suprafețelor din lemn, motiv pentru care preparatul este folosit și în îngrijirea mobilierului.

Cum se prepară amestecul pas cu pas

Rețeta nu necesită echipamente speciale sau ingrediente greu de găsit. Se introduc câteva fâșii de coajă de lămâie și una-două bețișoare de scorțișoară într-un recipient cu ulei de măsline. Amestecul se lasă să se odihnească câteva zile, timp în care ingredientele își eliberează aromele și proprietățile în ulei.

După această perioadă, preparatul este gata de utilizat, în funcție de scopul ales.

La ce poate fi folosit în gospodărie

Cel mai frecvent, amestecul este folosit ca parfum natural de cameră. Plasat într-un recipient deschis sau aplicat pe anumite suprafețe, conferă o aromă plăcută fără substanțe chimice. Este o alternativă accesibilă la odorizantele comerciale.

A doua utilizare frecventă este îngrijirea mobilierului din lemn. Aplicat cu o cârpă moale, uleiul hrănește suprafața și îi redă luciul. Scorțișoara și lămâia contribuie cu proprietățile lor aromate, iar rezultatul este un produs de întreținere complet natural.

Ce trebuie să știi înainte de a-l folosi

Experții recomandă prudență cu orice remediu casnic: rezultatele pot varia în funcție de modul de utilizare și de caracteristicile suprafeței sau ale spațiului. Înainte de a aplica amestecul pe mobilier, este indicat un test pe o zonă mai puțin vizibilă.

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