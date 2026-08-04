Valul de căldură reduce recoltele în Europa și amenință prețurile alimentelor. Ce avantaj are România

În timp ce culturile de măsline, cereale și legume sunt afectate în sudul și vestul continentului, România se numără printre puținele țări care ar putea înregistra rezultate mai bune decât în anii precedenți, potrivit publicației The Guardian.

Canicula afectează agricultura europeană și pune presiune pe prețurile alimentelor

Fermierii din mai multe state europene avertizează că temperaturile record, lipsa precipitațiilor și incendiile de vegetație provoacă pierderi importante în agricultură, iar efectele s-ar putea traduce în noi creșteri de prețuri pentru consumatori. Printre produsele cele mai expuse se află uleiul de măsline, legumele, cerealele și strugurii pentru vin.

În Franța, organizația producătorilor de legume Légumes de France estimează că au fost compromise mii de tone de produse, inclusiv salată, morcovi, praz, usturoi și ceapă. Pentru unele culturi, producția ar putea fi redusă chiar și la jumătate din cauza deficitului de apă.

Tot în Franța, viticultorii din regiuni precum Champagne, Bordeaux și Burgundia se confruntă cu o maturare accelerată a viței-de-vie. Recoltarea strugurilor ar putea începe în jurul datei de 15 august, cu aproape o lună mai devreme decât era obișnuit în urmă cu câteva decenii, iar producția este estimată cu aproximativ 10% sub nivelul de anul trecut.

Uleiul de măsline, din nou sub presiune

Perspectivele sunt dificile și pentru producătorii de ulei de măsline. Livezi din Grecia, Italia și Portugalia au fost afectate de incendii, iar chiar și plantațiile care au scăpat de flăcări au avut de suferit din cauza fumului, secetei și temperaturilor extreme. În plus, căldura favorizează apariția dăunătorilor și a bolilor, în timp ce fructele rămân mai mici.

Specialiștii din industrie avertizează că, dacă vremea extremă va continua, prețurile uleiului de măsline ar putea începe să crească din nou în această toamnă, după ce în ultimii doi ani piața a trecut deja printr-un episod de scumpiri semnificative.

În Spania, principalul producător european de ulei de măsline, seceta continuă afectează pomii, chiar dacă temperaturile au fost mai moderate decât în alte zone ale continentului. Lipsa apei poate determina măslinii să piardă o parte din fructe înainte de recoltare, reducând astfel producția disponibilă pentru sezonul următor.

Uniunea Europeană reduce estimările pentru mai multe culturi

Comisia Europeană și-a revizuit în scădere prognozele privind producția agricolă pentru mai multe culturi importante. Estimările indică o reducere de 7% pentru floarea-soarelui, de 6% pentru porumbul boabe și de aproximativ 3% pentru cartofi și soia, comparativ cu prognozele anterioare.

În Spania, autoritățile estimează că recolta de cereale din sezonul 2026-2027 va scădea de la aproximativ 24 de milioane de tone la puțin peste 18,5 milioane de tone, înainte chiar de a fi contabilizate toate efectele incendiilor de vegetație.

România, printre puținele excepții

În contrast cu situația din multe state europene, România este menționată printre țările care au beneficiat de condiții meteorologice mai favorabile. După mai mulți ani marcați de secetă, precipitațiile au susținut dezvoltarea culturilor, iar perspectivele pentru producția agricolă sunt mai optimiste.

Consultantul pieței cerealelor Cezar Gheorghe estimează că recolta de porumb ar putea ajunge în acest an la aproximativ 8,2 milioane de tone, peste nivelul oficial estimat pentru 2025. Evoluția pozitivă ar putea consolida poziția României pe piața regională a cerealelor, într-un context în care o parte dintre competitorii europeni se confruntă cu scăderi importante de producție.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că România nu este complet izolată de efectele pieței europene. Chiar dacă producția internă este mai bună, eventualele reduceri de ofertă din alte state și costurile mai mari de producție ar putea influența în continuare prețurile alimentelor de pe piața locală.