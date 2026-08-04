Prima pagină » Meteo » Căldura persistă până la sfârșitul lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Căldura persistă până la sfârșitul lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

ANM anunță temperaturi peste valorile normale în mare parte din luna august, cu cele mai ridicate abateri în vestul țării. În prima parte a intervalului, precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor.
Căldura persistă până la sfârșitul lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 aug. 2026, 08:14, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

3 – 10 August

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

10 – 17 August

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

17 – 24 August

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul, sud-vestul, nordul și centrul teritoriului, iar în rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări.

24 – 31 August

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.ro
„București, în ȘANTIER”. Imagini în premieră!
Gandul
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Clasare în cazul Anei Oroş, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii din Bucureşti. „Fapta nu e prevăzută de legea penală”, deşi a existat un „mediu propice haitei de câini”, spun magistraţii
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia