Căldura persistă până la sfârșitul lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

3 – 10 August

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

10 – 17 August

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

17 – 24 August

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul, sud-vestul, nordul și centrul teritoriului, iar în rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări.

24 – 31 August

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.