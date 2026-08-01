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„Putem merge pe jos până în România”: Dunărea la minime istorice scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune

Canicula din ultimele săptămâni din Europa Centrală și de Est au dus nivelul Dunării și Rinului la minime istorice în unele regiuni, afectând grav transportul fluvial, producția de energie și turismul. Un articol amplu publicat în The Guardian prezintă măsurile pe care autoritățile din Ungaria și România au fost nevoite să le adopte, dar și lucrurile descoperite odată cu nivelurile scăzute ale apei.
„Putem merge pe jos până în România”: Dunărea la minime istorice scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
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Nivelurile scăzute ale Dunării în Budapesta. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
01 aug. 2026, 18:22, Știri externe
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Temperaturile foarte ridicate din ultimele săptămâni, care au dus la incendii de vegetație în Franța, Grecia și Spania, au avut un impact și asupra nivelului Dunării și Rinului, care au ajuns la minime istorice în unele regiuni.

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Transportul fluvial a fost grav afectat, iar producția de energie este și ea în scădere.

Într-un amplu articol, publicația The Guardian evidențiază cum pentru prima dată în istorie, pe fondul producției scăzute de energie, România și Ungaria au fost nevoite să oprească reactoarele nucleare răcite în mod normal de apele Dunării.

Situația din Ungaria

Cea mai mare centrală nucleară din Ungaria, Paks, care este veche de 44 de ani și care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării, și-a redus producția în ultimele zile.

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat că situația privind centrala de la Paks nu este una roz, întrucât aceasta funcționează la o capacitate mai mică de 50% și se preconizează oprirea completă a acesteia săptămâna viitoare. Oprirea ar putea dura câteva săptămâni, întrucât se estimează că nivelul apelor Dunării va rămâne prea scăzut pentru repornirea centralei.

The Guardian notează că autoritățile maghiare au lansat un apel către populație privind reducerea consumului de energie în orele de vârf, în timp ce producătorilor de automobile și de baterii li s-a cerut să reducă consumul de energie electrică și de apă.

Nivelurile Dunării în Budapesta, în perioada 14-25 iulie 2026. Foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto

Situația din România

Nici situația din România nu este mai bună. În această săptămână, reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit din motive de siguranță, în contextul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, autoritățile au anunțat că se va închide și cel de-al doilea reactor, dar s-a revenit asupra deciziei după analize detaliate.

Între timp, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în luna august, ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

De asemenea, premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un apel către populație de a reduce consumul de energie în orele de vârf.

Nivelurile scăzute ale Dunării scot la iveală epave, dar și o bombă din al Doilea Război Mondial

Dunărea traversează zece țări, iar în această vară a ajuns la niveluri minime istorice, dezvăluind stânci, epave vechi, o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial și chiar rămășițele unui mamut lânos.

Un locuitor al satului Ryahovo din nordul Bulgariei a descoperit rămășițele unei fiare gigantice din era glaciară pe albia râului.

Pe de altă parte, zilele trecute, autoritățile din Budapesta au închis Podul Margareta după ce o bombă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost descoperită odată cu nivelul scăzut al Dunării.

În plus, navele de pe Dunăre nu au putut naviga cu încărcătură maximă pe cursul apei și, prin urmare, s-au confruntat cu timpi mai mari de așteptare.

NOVI SAD, SERBIA – JULY 31: Stranded boats are seen on the muddy riverbed along the Danube River – Europe’s second-longest river passing through 10 countries before emptying into the Black Sea – in Novi Sad, Serbia, on July 31, 2026. The continued drop in water levels across the Serbian and Bulgarian sections of the Danube has left several vessels grounded in the mud. Aleksandar Jovanovic / Anadolu/ABACAPRESS.COM

La podul Vidin-Călărași, care leagă Bulgaria de România, bulgarii au declarat că au rămas fără muncă deoarece nivelul scăzut al apei le-a blocat ambarcațiunile pe mal.

„Niciodată nu a secat atât de mult. Acum putem chiar să mergem pe jos până în România”, a declarat pescarul Rossen Dobrev pentru AFP, potrivit The Guardian.

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