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Sistemul antigrindină ar putea fi reluat până în 2028. Tanczos Barna: Un singur județ nu poate decide asupra întregii țări

Ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna a afirmat în cadrul unui eveniment că programul național antigrindină ar trebui repornit în perioada 2026–2028. El a subliniat că decizia privind funcționarea sistemului nu poate fi luată în funcție de solicitările unui singur județ.
Sistemul antigrindină ar putea fi reluat până în 2028. Tanczos Barna: Un singur județ nu poate decide asupra întregii țări
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 iul. 2026, 10:48, Economic
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Ministrul interimar al Agriculturii Tanczos Barna a afirmat că susține reluarea programului național antigrindină până în anul 2028, în paralel cu realizarea unor studii care să evidențieze dacă acest sistem are sau nu efecte asupra regimului precipitațiilor.

În prezent, nu există în prezent dovezi științifice care să confirme că lansarea rachetelor antigrindină reduce cantitatea de precipitații.

„Fără studii științifice nu putem afirma cu certitudine că au avut un efect secundar negativ asupra precipitațiilor, lipsa precipitațiilor, de exemplu. Din acest motiv, propunerea mea este ca, în alte condiții și cu acordul fermierilor, acest program să fie reaprobat pentru anii 2026, 2027 și 2028”, a afirmat acesta, notează G4Food. 

„În această perioadă să putem testa în continuare și studia științific sistemul actual al României și cel care este în testare în Satu Mare, prin acel program transfrontalier cu Ungaria, iar la sfârșitul perioadei să putem lua o decizie. Pentru următorii 20 de ani infrastructura este construită pentru acest sistem”, a punctat ministrul.

Barna: Un singur județ nu poate decide asupra întregii țări

Ministrul interimar al Agriculturii a mai precizat faptul că un sistem național nu poate fi suspendat doar în urma solicitărilor venite dintr-un singur județ

„Din punctul meu de vedere, un singur județ nu poate decide asupra întregii țări. Eu pot să înțeleg sensibilitățile, interesele, problemele locale, dar un sistem național nu poate fi oprit doar pentru că un județ dorește ca acest lucru să se întâmple”, a explicat Barna.

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