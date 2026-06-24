Setarea frigiderului care poate strica alimentele și crește factura la energie

Acel buton numerotat în frigider generează îndoieli în foarte multe familii. Când doriți să răciți mai mult alimentele, trebuie să setați frigiderul pe 1 sau pe 5? Răspunsul ar putea părea evident, dar multe persoane comit o greșeală care poate afecta atât conservarea alimentelor, cât și consumul de energie.
În majoritatea frigiderelor tradiționale, numerele de pe buton nu indică direct temperatura în grade Celsius. Acestea indică, de fapt, nivelurile de putere ale sistemului de răcire. Cu cât numărul selectat este mai mare, cu atât va fi mai mare intensitatea de răcire, conform immobiliare.it.
Astfel, dacă frigiderul dispune de o scală de la 1 la 5:
Cu alte cuvinte, frigiderul răcește mai mult când este setat pe 5 decât pe 1.
Neînțelegerea provine din faptul că suntem obișnuiți să considerăm temperaturile ca valori numerice. 0 °C este mai rece decât 10 °C, iar -5 °C este mai rece decât 0 °C.
În frigider, însă, numerotarea butonului nu reprezintă temperatura internă, ci intensitatea muncii depuse de compresor.
Când se selectează nivelul 5, sistemul funcționează mai mult timp pentru a menține o temperatură mai scăzută. Dimpotrivă, alegând nivelul 1, compresorul se activează mai rar, iar frigul produs va fi mai redus.
Chiar dacă butonul nu indică gradele exacte, experții recomandă o temperatură cuprinsă între 3 °C și 5 °C.
Acest interval permite:
O temperatură prea ridicată poate favoriza stricarea alimentelor. O temperatură excesiv de scăzută riscă să înghețe anumite produse, alterându-le consistența și gustul.
Nu este întotdeauna necesar să setezi frigiderul la puterea maximă. Există, totuși, câteva situații în care poate fi util să crești temporar nivelul:
Mulți cred că menținerea frigiderului constant la nivelul maxim garantează o conservare mai bună. În realitate, nu este întotdeauna așa.
O setare prea ridicată poate duce la diverse inconveniente:
Din acest motiv, este recomandabil să folosiți nivelul maxim doar atunci când este necesar. Apoi este bine să reveniți la o setare intermediară.
O metodă simplă constă în utilizarea unui termometru de frigider. Plasându-l în compartimentul central, puteți verifica temperatura reală și regla butonul în consecință.
De asemenea, anumite semne pot indica o reglare incorectă:
Un frigider plin tinde să consume mai puțină energie decât unul gol. Asta deoarece alimentele ajută la menținerea stabilă a temperaturii interne.
Modelele mai recente adesea nu mai folosesc butonul clasic cu numere. Multe frigidere digitale permit setarea directă a temperaturii dorite, prin intermediul unui display electronic.
În aceste cazuri nu există îndoială între 1 și 5, deoarece valoarea este exprimată direct în grade Celsius. În general, temperatura recomandată rămâne în jur de 4 °C pentru compartimentul frigorific și aproximativ -18 °C pentru congelator.