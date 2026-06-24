Setarea frigiderului care poate strica alimentele și crește factura la energie

Acel buton numerotat în frigider generează îndoieli în foarte multe familii. Când doriți să răciți mai mult alimentele, trebuie să setați frigiderul pe 1 sau pe 5? Răspunsul ar putea părea evident, dar multe persoane comit o greșeală care poate afecta atât conservarea alimentelor, cât și consumul de energie.

În majoritatea frigiderelor tradiționale, numerele de pe buton nu indică direct temperatura în grade Celsius. Acestea indică, de fapt, nivelurile de putere ale sistemului de răcire. Cu cât numărul selectat este mai mare, cu atât va fi mai mare intensitatea de răcire, conform immobiliare.it.

Astfel, dacă frigiderul dispune de o scală de la 1 la 5:

1 corespunde răcirii minime;

5 corespunde răcirii maxime.

Cu alte cuvinte, frigiderul răcește mai mult când este setat pe 5 decât pe 1.

De ce greșesc atât de mulți oameni

Neînțelegerea provine din faptul că suntem obișnuiți să considerăm temperaturile ca valori numerice. 0 °C este mai rece decât 10 °C, iar -5 °C este mai rece decât 0 °C.

În frigider, însă, numerotarea butonului nu reprezintă temperatura internă, ci intensitatea muncii depuse de compresor.

Când se selectează nivelul 5, sistemul funcționează mai mult timp pentru a menține o temperatură mai scăzută. Dimpotrivă, alegând nivelul 1, compresorul se activează mai rar, iar frigul produs va fi mai redus.

Care este temperatura ideală pentru conservarea alimentelor

Chiar dacă butonul nu indică gradele exacte, experții recomandă o temperatură cuprinsă între 3 °C și 5 °C.

Acest interval permite:

încetinirea proliferării bacteriilor;

conservarea mai îndelungată a alimentelor proaspete;

evitarea risipei;

menținerea unui echilibru bun între eficiența energetică și performanță.

O temperatură prea ridicată poate favoriza stricarea alimentelor. O temperatură excesiv de scăzută riscă să înghețe anumite produse, alterându-le consistența și gustul.

Când este indicat să crești nivelul de răcire

Nu este întotdeauna necesar să setezi frigiderul la puterea maximă. Există, totuși, câteva situații în care poate fi util să crești temporar nivelul:

în timpul verii : temperaturile ridicate obligă frigiderul să funcționeze mai intens pentru a menține frigul în interior. În perioadele deosebit de calde, poate fi indicat să treci de la un nivel mediu la unul mai ridicat;

: temperaturile ridicate obligă frigiderul să funcționeze mai intens pentru a menține frigul în interior. În perioadele deosebit de calde, poate fi indicat să treci de la un nivel mediu la unul mai ridicat; după o cumpărătură mare : când introduci multe alimente la temperatura camerei, temperatura interioară tinde să crească. În aceste cazuri, o setare mai ridicată ajută la readucerea rapidă a temperaturii optime;

: când introduci multe alimente la temperatura camerei, temperatura interioară tinde să crească. În aceste cazuri, o setare mai ridicată ajută la readucerea rapidă a temperaturii optime; dacă frigiderul este deschis des: în familiile numeroase sau la petreceri, deschiderea frecventă a ușii favorizează pătrunderea aerului cald. Un nivel de răcire mai intens poate compensa această situație.

Este o idee bună să ții frigiderul mereu pe 5?

Mulți cred că menținerea frigiderului constant la nivelul maxim garantează o conservare mai bună. În realitate, nu este întotdeauna așa.

O setare prea ridicată poate duce la diverse inconveniente:

creșterea consumului de energie electrică;

formarea de gheață la modelele mai vechi;

riscul de înghețare a fructelor, legumelor și produselor lactate;

uzura mai rapidă a compresorului pe termen lung.

Din acest motiv, este recomandabil să folosiți nivelul maxim doar atunci când este necesar. Apoi este bine să reveniți la o setare intermediară.

Cum să-ți dai seama dacă frigiderul este reglat corect

O metodă simplă constă în utilizarea unui termometru de frigider. Plasându-l în compartimentul central, puteți verifica temperatura reală și regla butonul în consecință.

De asemenea, anumite semne pot indica o reglare incorectă:

alimente care îngheață fără motiv;

prezența condensului excesiv;

mirosuri neplăcute;

alimente care se strică rapid;

formarea de gheață pe pereții interiori.

Un frigider plin tinde să consume mai puțină energie decât unul gol. Asta deoarece alimentele ajută la menținerea stabilă a temperaturii interne.

Atenție la frigiderele moderne

Modelele mai recente adesea nu mai folosesc butonul clasic cu numere. Multe frigidere digitale permit setarea directă a temperaturii dorite, prin intermediul unui display electronic.

În aceste cazuri nu există îndoială între 1 și 5, deoarece valoarea este exprimată direct în grade Celsius. În general, temperatura recomandată rămâne în jur de 4 °C pentru compartimentul frigorific și aproximativ -18 °C pentru congelator.