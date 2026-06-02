Folosești programul de 40°C la mașina de spălat? Un medic spune că este una dintre cele mai neinspirate alegeri

Dr. Xand van Tulleken, cunoscut la BBC Morning Live, afirmă că programele de 40°C și 90°C sunt cele pe care încearcă să le evite cel mai des. Potrivit acestuia, există alternative care consumă mai puțină energie, protejează mai bine hainele și oferă rezultate similare pentru majoritatea spălărilor, scrie Mirror.

De ce critică medicul programul de 40°C

Potrivit lui Van Tulleken, temperatura de 40 de grade nu oferă avantajele unei spălări la temperatură ridicată, dar nici economia unei spălări la temperatură redusă.

„Este prea cald pentru a fi ieftin și prea rece pentru a ucide ceva”, a explicat medicul în cadrul emisiunii BBC.

El recomandă ca utilizatorii să aleagă fie temperaturi mai scăzute, precum 20°C sau 30°C pentru hainele obișnuite, fie 60°C atunci când există motive de igienă suplimentară.

Programul care poate reduce factura la energie

Medicul susține că trecerea de la 40°C la 30°C poate reduce consumul de energie cu aproximativ 40%.

Pentru cei care spală frecvent haine fără pete dificile sau fără riscuri speciale de contaminare, o temperatură mai redusă poate fi suficientă, mai ales dacă este utilizat un detergent conceput pentru spălarea la temperaturi scăzute.

Van Tulleken spune că el folosește în majoritatea cazurilor chiar programul de 20°C, despre care afirmă că poate reduce consumul de energie cu până la 62% comparativ cu ciclurile mai fierbinți.

De ce nu recomandă nici programul de 90°C

La polul opus se află programul de 90 de grade, pe care medicul îl consideră inutil pentru majoritatea hainelor.

„Practic fierbe hainele”, spune el.

Potrivit specialistului, temperaturile foarte ridicate pot deteriora materialele și cresc semnificativ consumul de energie. Din acest motiv, utilizarea frecventă a programului de 90°C poate duce atât la facturi mai mari, cât și la uzura prematură a hainelor.

Când este recomandată spălarea la 60°C

Există însă situații în care o temperatură mai ridicată este justificată.

Medicul recomandă programul de 60°C în cazul în care în locuință există persoane bolnave sau atunci când trebuie eliminate bacterii și virusuri de pe anumite articole textile.

„Dacă aveți o infecție care circulă prin casă, gândiți-vă la ceva precum norovirusul și folosiți 60 de grade împreună cu detergentul și acțiunea mecanică a mașinii”, a explicat acesta.

Un detaliu pe care mulți îl ignoră

Spălarea frecventă la temperaturi reduse poate favoriza apariția mucegaiului și a depunerilor în interiorul mașinii dacă aceasta nu este întreținută corespunzător.

Din acest motiv, Van Tulleken recomandă curățarea periodică a sertarului pentru detergent, ștergerea tamburului cu o cârpă și puțin oțet alb și lăsarea ușii întredeschise după fiecare utilizare.

Potrivit medicului, aceste obiceiuri simple pot preveni mirosurile neplăcute și pot prelungi durata de viață a mașinii de spălat.