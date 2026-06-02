Federația SILVA cere eliminarea prevederii ce anulează compensarea sporului de risc prevăzută de Codul silvic

Într-un comunicat de presă transmis marți, liderul Federației SILVA Silviu Geană cere eliminarea prevederii care anulează compensarea fostului spor de risc, prevăzută de Codul silvic.

Parlamentul României a recunoscut, începând cu anul 2008, specificul activității silvice. Acesta a stabilit acordarea unui spor de risc de 25% din salariul de bază pentru personalul silvic, se arată în comunicat.

Sporul, oferit pentru condițiile dificile de muncă

Sporul de risc a avut la bază condițiile dificile de muncă, gradul ridicat de periculozitate, responsabilitatea profesională și riscurile specifice activității desfășurate de silvicultori.

„O dată cu intrarea în vigoare a noului Cod silvic, adoptat prin Legea nr. 331/2024, sporul de risc a fost eliminat. Pentru a evita diminuarea veniturilor personalului silvic și pentru a menține recunoașterea condițiilor speciale în care acesta își desfășoară activitatea, legiuitorul a introdus în Codul silvic, la art. 137 alin. (4), o majorare echivalentă cu 25% a salariului de bază. Părea că nedreptatea a fost reparată. Dar majorarea nu a mai fost aplicată, fiind suspendată prin OUG nr. 4/2025”, potrivit comunicatului.

Această prevedere „nu reprezintă o majorare salarială propriu-zisă, ci are caracter compensatoriu pentru pierderea sporului de risc. Scopul său este menținerea veniturilor aflate în plată și evitarea reducerii cu 25% a salariilor personalului silvic”, menționează Geană în comunicat.

Aplicarea prevederii va reduce salariile silvicultorilor cu 25%

Aplicarea acestei prevederi „va conduce la diminuarea veniturilor silvicultorilor cu 25%”, precizează Geană.

Federația SILVA a solicitat, vineri, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale eliminarea acestei prevederi din proiectul de lege. Federația a arătat că art. 137 alin. (4) din Codul silvic nu instituie un beneficiu salarial nou. Acesta asigură compensarea fostului spor de risc și protejarea veniturilor existente ale personalului silvic.

Dacă proiectul legii salarizării va fi adoptat în forma actuală, „s-ar produce o reducere substanțială a veniturilor personalului silvic, iar măsura va afecta mii de silvicultori”, mai arată comunicatul.

„Acești salariați sunt expuși în continuare acelorași condiții grele de muncă, aceluiași grad de periculozitate și acelorași responsabilități privind administrarea, paza, protecția și gestionarea durabilă a pădurilor”, potrivit liderului Federației SILVA.

„Eliminarea punctului 18 din proiectul Legii”

Federația propune „eliminarea punctului 18 de la art. 36 alin. (1) din proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

Silviu Geană a concluzionat că Federația este disponibilă „să participe la orice formă de consultare, cu argumente juridice, sociale și profesionale pentru definitivarea proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel încât veniturile silvicultorilor să nu fie afectate de această lege”.