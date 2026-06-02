Praful nu se va mai depune pe jaluzele săptămâni întregi dacă folosești un obiect pe care îl ai deja în casă

Potrivit unei experte în curățenie citate de presa britanică, foile pentru uscător pot ajuta la reducerea electricității statice care atrage praful.

De ce se umplu jaluzelele de praf atât de repede

Jaluzelele, plintele și pervazurile sunt printre locurile unde praful se acumulează cel mai repede. Acest lucru se întâmplă deoarece multe dintre materialele folosite la fabricarea lor generează electricitate statică, care atrage particulele aflate în aer, notează Mirror.

Pe timpul verii, fenomenul devine și mai vizibil. Ferestrele sunt deschise mai des, aerul circulă mai intens, iar particulele de praf pătrund mai ușor în locuință.

Trucul care poate ține praful la distanță timp de o lună

După curățarea suprafețelor, Kerry recomandă să treci un șervețel antistatic pentru uscătorul de rufe peste jaluzele, plinte și pervazuri.

„Foaia adună foarte bine praful și lasă în urmă un strat care ajută la reducerea electricității statice”, explică aceasta.

Foile pentru uscător sunt create pentru a împiedica lipirea hainelor în timpul uscării și conțin compuși antistatici. Aceștia pot avea același efect și pe suprafețele din locuință, reducând capacitatea acestora de a atrage praful.

Cum se aplică metoda

Specialista recomandă să începi prin aspirarea suprafețelor și îndepărtarea murdăriei existente.

După aceea:

șterge jaluzelele cu o cârpă uscată din microfibră;

asigură-te că suprafețele sunt complet uscate;

trece un șervețel antistatic pentru uscătorul de rufe peste întreaga suprafață;

insistă pe pervazuri, rafturi și partea superioară a plintelor.

Potrivit expertei, efectul poate dura până la câteva săptămâni, în funcție de circulația aerului și de cantitatea de praf din locuință.

Locurile pe care cei mai mulți oameni uită să le curețe

Jaluzelele și plintele nu sunt singurele suprafețe care acumulează rapid praf. Pervazurile, bibliotecile, partea superioară a mobilierului și rafturile decorative sunt printre zonele care necesită atenție regulată.

Aplicarea unui tratament antistatic după curățare poate reduce frecvența cu care trebuie șterse aceste suprafețe și poate ajuta la menținerea unei locuințe curate pentru mai mult timp.

Pentru mulți proprietari, problema nu este curățenia în sine, ci faptul că praful revine aproape imediat. Tocmai de aceea, metodele care reduc electricitatea statică au devenit tot mai populare în ultimii ani, fiind considerate o soluție simplă și ieftină pentru întreținerea casei.