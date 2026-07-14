„Frigiderul din pământ” câștigă popularitate în Europa. Ce spun specialiștii despre soluția care promite băuturi reci fără consum de energie

În contextul creșterii interesului pentru soluții sustenabile și economii de energie, așa-numitul „frigider din pământ” începe să câștige popularitate în mai multe țări europene, potrivit publicației Bild. Dispozitivul promite păstrarea băuturilor la temperaturi scăzute fără consum de electricitate, însă specialiștii atrag atenția că principiul său de funcționare este adesea înțeles greșit.

O idee veche, readusă în actualitate

Conceptul are la bază o tehnică folosită cu mult înainte de apariția frigiderelor electrice. În trecut, legumele și fructele erau depozitate în gropi special amenajate în pământ, unde temperatura rămânea relativ constantă pe tot parcursul anului, contribuind la prelungirea perioadei de păstrare.

Astăzi, același principiu este adaptat sub forma unor recipiente cilindrice îngropate în sol, destinate în special depozitării sticlelor cu apă, bere sau băuturi răcoritoare. Acestea sunt prevăzute cu un suport interior care poate fi ridicat cu ajutorul unui mâner și cu un capac ce protejează conținutul de umezeală și impurități.

Cum funcționează, de fapt, „frigiderul din pământ”

Potrivit specialiștilor în grădinărit, eficiența sistemului se bazează pe proprietățile izolatoare ale solului și nu pe un proces activ de răcire. Cu cât recipientul este amplasat la o adâncime mai mare, cu atât temperatura este mai stabilă, iar băuturile își păstrează mai mult timp răcoarea.

Experții subliniază însă că dispozitivul nu poate răci în mod semnificativ lichidele aflate la temperatura mediului ambiant. În practică, acesta este folosit pentru menținerea temperaturii băuturilor deja răcite, având un rol similar unei lăzi frigorifice pasive.

Poate fi construit și acasă

Pe internet sunt disponibile numeroase ghiduri pentru realizarea unui astfel de sistem în regim propriu, iar în multe state europene nu este nevoie de autorizații speciale, fiind vorba despre o amenajare de mici dimensiuni.

Pentru rezultate cât mai bune, specialiștii recomandă amplasarea într-o zonă umbrită și, pe cât posibil, cu un sol mai umed, deoarece astfel temperatura subterană rămâne mai constantă în perioadele caniculare.

Economiile de energie sunt limitate

Deși este promovat frecvent drept o alternativă ecologică la frigiderul clasic, experții avertizează că impactul asupra consumului de energie este redus. În cele mai multe cazuri, băuturile sunt introduse în recipient după ce au fost deja răcite într-un frigider electric, iar sistemul îngropat în pământ doar le menține reci pentru o perioadă mai îndelungată.

Dacă se dorește răcirea rapidă a băuturilor, sunt necesare în continuare gheață sau acumulatori frigorifici, la fel ca în cazul unei lăzi frigorifice obișnuite.

Interesul tot mai mare pentru această soluție reflectă tendința consumatorilor de a căuta alternative cu impact redus asupra mediului, însă specialiștii recomandă ca beneficiile reale ale „frigiderului din pământ” să fie evaluate realist, înainte de a fi considerat un înlocuitor al aparatelor frigorifice convenționale.