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Terapia în sicriu. De ce clienții vii acceptă să fie îngropați în sicrie sigilate

Terapia în sicriu este o procedură care le permite clienților vii să fie îngropați în sicrie sigilate. Serviciul a apărut în Rusia. Inițiatorii serviciului susțin că procedura are numeroase beneficii.
Terapia în sicriu. De ce clienții vii acceptă să fie îngropați în sicrie sigilate
Petru Mazilu
13 iul. 2026, 15:09, Știri externe
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Clienții vii acceptă să fie îngropați în sicrie sigilate. Potrivit Nexta, procedura bizară a apărut în Rusia. Imaginile prezentate într-un clip video arată un client care participă la ritual.

Acesta presupune așezarea clientului într-un sicriu. Ulterior, sicriul este închis cu ajutorul unor cuie bătute în capac. Sicriul este coborât într-o groapă și apoi este acoperit cu pământ.

La final, sicriul este dezgropat, iar clientul este scos din sicriu.

Terapia în sicriu: de ce acceptă clientul să fie îngropat de viu

Cei care au lansat procedura sinistră spun că îi ajută pe oamenii care „sunt blocați în rutina”. Ei susțin că experiența ajută la scăparea de anxietate, la reevaluarea vieții și la redobândirea dorinței de a merge mai departe.

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