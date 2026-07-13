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Peskov atacă reuniunea Coaliție de Voință la care participă și Nicușor Dan: O coaliție de fanatici care se amăgesc că ar putea învinge Rusia

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a criticat dur reuniunea Coaliției de Voință care se va desfășura luni și marți, la care participă și președintele României, Nicușor Dan. Oficialul rus susține că statele membre urmăresc continuarea războiului și se „amăgesc că ar putea învinge Rusia”.
Peskov atacă reuniunea Coaliție de Voință la care participă și Nicușor Dan: O coaliție de fanatici care se amăgesc că ar putea învinge Rusia
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
13 iul. 2026, 15:37, Știri externe
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Autoritățile de la Moscova au lansat un atac dur la adresa reuniunii Coaliției de Voință pentru susținerea Ucrainei, calificând grupul drept o „coaliție a războinicilor”. 

„Aș numi-o o coaliție a războinicilor. Acest grup de țări nu dorește pacea, ci mai degrabă continuarea războiului. Este o coaliție de fanatici care se amăgesc cu privire la posibilitatea de a-i provoca țării noastre o înfrângere strategică”, a declarat luni Dmitri Peskov, citat de agenția rusă TASS

Nicușor Dan și Maia Sandu participă la reuniune

La reuniunea „Coaliției de Voință”, desfășurată în zilele de luni și marți, la Paris, participă și președintele României, Nicușor Dan

Președintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă”, a transmis Administrația Prezidențială. 

La întâlnirea de la Paris, va participa pentru prima dată și preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a fost invitată de președintele francez Emmanuel Macron. 

Participarea R. Moldova la Coaliţia de Voinţă este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea ţării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfinţită în Constituţie: coaliţia este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte şi alte state europene neutre”, a anunțat președinția de la Chișinău. 

„Flota fantomă”, pe agenda întâlnirii

Coaliția de Voință un format de coordonare politică şi diplomatică, co-prezidat de Franţa, Germania şi Regatul Unit. Din această structură fac parte 37 de state, majoritatea europene care au scopul de a sprijini Ucraina. 

Reuniunea de luni va fi coprezidată luni, la Paris, de Emmanuel Macron, de prim-ministrul britanic, Keir Starmer, şi de cancelarul german, Friedrich Merz

Pe agenda întâlnirii se află subiecte precum progresele obţinute după summitul G7 de la Evian, despre continuarea sprijinului pentru apărarea Ucrainei, intensificarea presiunii Rusiei, inclusiv prin combaterea aşa-numitei „flote fantomă”, dar și un bilanț al planificării operaţionale a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. 

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