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Kremlinul: Zelenski poate veni la Moscova când va fi pregătit să ia „decizii responsabile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este binevenit la Moscova pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, însă doar atunci când va fi pregătit să ia „decizii importante și responsabile”, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Kremlinul: Zelenski poate veni la Moscova când va fi pregătit să ia „decizii responsabile”
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Maria Miron
05 iul. 2026, 04:32, Știri externe
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Peskov a răspuns astfel propunerii lansate de Zelenski privind o întâlnire directă cu Vladimir Putin în orașul ucrainean Kosteantînivka, din regiunea Donețk, aflat în apropierea liniei frontului.

Vorbind pentru postul Radio KP, citat de Reuters, Peskov a subliniat că Moscova, și nu Kosteantînivka, este capitala Rusiei și a afirmat că Vladimir Putin și-a exprimat deja disponibilitatea de a-l primi pe liderul ucrainean în capitala rusă.

Zelenski: Kosteantînivka nu este sub controlul Rusiei

Zelenski a respins afirmațiile lui Putin potrivit cărora forțele ruse ar fi capturat vineri Kosteantînivka, unul dintre ultimele bastioane ucrainene din regiunea Donbas, calificându-le drept „o nouă minciună a Rusiei”.

„Dacă Kosteantînivka s-ar afla într-adevăr sub controlul Rusiei, atunci poate că Putin nu ar avea nicio problemă să se întâlnească acolo cu mine pentru a găsi o soluție diplomatică și a pune capăt acestui război. Realitatea este însă foarte diferită de ceea ce afirmă Putin”, a scris președintele ucrainean pe platforma X.

Moscova și Kievul, departe de negocieri

În urmă cu o lună, Vladimir Putin a declarat că o întâlnire cu Zelenski ar fi „inutilă” înainte de încheierea unui acord de pace, susținând că discuțiile ar servi doar intereselor Kievului de a opri avansul armatei ruse.

Ulterior, într-o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, Zelenski a propus reluarea dialogului direct și a sugerat ca eventualele negocieri să aibă loc într-o țară neutră, precum Elveția, Turcia sau într-un stat arab.

În prezent, nu există negocieri oficiale între cele două părți, iar Rusia și Ucraina continuă să fie în dezacord inclusiv asupra condițiilor de bază pentru reluarea dialogului, începând cu locul în care ar putea avea loc o eventuală întâlnire între cei doi lideri.

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