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Rusia anunță capturarea unuia dintre ultimele bastioane ucrainene din Donbas

Kremlinul a anunțat vineri că armata rusă a preluat controlul complet asupra orașului Kostiantînivka, din estul Ucrainei, unul dintre principalele puncte fortificate ale forțelor ucrainene din Donbas. Kievul nu a confirmat încă informația.
Rusia anunță capturarea unuia dintre ultimele bastioane ucrainene din Donbas
Maria Miron
04 iul. 2026, 02:17, Știri externe
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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Le Figaro, a declarat că „Kostiantînivka a fost cucerită în totalitate” și că „orașul este acum complet sub controlul rus”.

Poarta spre Donbas

Bătălia pentru Kostiantînivka, oraș care avea aproximativ 78.000 de locuitori înainte de război, se desfășoară de la sfârșitul anului 2025, când trupele ruse au pătruns în localitate. În ultimele luni, zona a devenit principalul obiectiv al ofensivei ruse pe frontul de peste 1.000 de kilometri din estul Ucrainei.

Kostiantînivka este considerată unul dintre ultimele obstacole înaintea orașelor Kramatorsk și Sloviansk, aflate încă sub control ucrainean. Capturarea acestora reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale Moscovei pentru controlul întregii regiuni Donbas.

Putin, mulțumiri militarilor pentru capturarea orașului

Potrivit lui Peskov, Vladimir Putin a vizitat un punct de comandă al armatei ruse, unde a primit un raport din partea Statului Major și le-a mulțumit militarilor implicați în operațiune.

Kremlinul a mai susținut că forțele ruse controlează în prezent întreaga regiune Lugansk, una dintre cele două regiuni care formează Donbasul. Afirmațiile nu au fost confirmate de autoritățile ucrainene.

Miza strategică a Donbasului

Donbasul, format din regiunile Donețk și Lugansk, este principalul obiectiv militar al Rusiei în estul Ucrainei încă din primele luni ale invaziei din 2022.

Moscova susține că anexarea acestor teritorii este esențială pentru securitatea sa și pentru protejarea populației rusofone, în timp ce Ucraina și aliații săi consideră anexarea ilegală și spun că regiunile fac parte din teritoriul suveran al statului ucrainean. Cucerirea întregului Donbas ar reprezenta una dintre cele mai importante victorii strategice ale Rusiei de la începutul războiului.

Zelenski ironiza planurile Rusiei

În urmă cu trei zile, Volodimir Zelenski a ironizat obiectivul Rusiei de a cuceri Donbasul, afirmând că Moscova și-a amânat de 15 ori termenele stabilite pentru ocuparea completă a regiunii. Liderul de la Kiev a susținut că Rusia rămâne „obsedată” de Donbas și că nu și-a atins obiectivele militare declarate.

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