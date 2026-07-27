Soția purtătorului de cuvânt al Kremlinului contestă sancțiunile UE. Tatiana Navka cere despăgubiri de peste 2 milioane de euro

Tatiana Navka, fostă campioană olimpică la patinaj artistic, cere totodată despăgubiri de peste două milioane de euro pentru prejudiciile materiale și de imagine pe care susține că le-a suferit.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială EUR-Lex a Uniunii Europene, cazul a fost înregistrat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și vizează măsurile restrictive adoptate de Bruxelles în iunie 2022 împotriva unor persoane considerate apropiate regimului de la Kremlin, scrie Reuters.

Tatiana Navka contestă sancțiunile UE și cere anularea măsurilor restrictive

Tatiana Navka a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene în iunie 2022, în contextul măsurilor adoptate ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Pe aceeași listă au fost incluși și cei doi copii ai lui Dmitri Peskov, Elizaveta și Nikolai.

La momentul respectiv, Uniunea Europeană a justificat sancțiunile prin necesitatea de a sancționa persoane considerate implicate sau asociate cu acțiuni care „subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”. Restricțiile impuse au inclus interdicția de călătorie în statele membre ale UE și înghețarea eventualelor active aflate pe teritoriul Uniunii.

În prezent, Navka solicită instanței europene anularea acestor măsuri.

Invocă erori de drept și lipsa probelor

Conform documentelor publicate de EUR-Lex, Tatiana Navka susține că argumentele care au stat la baza sancționării sale nu au fost suficient motivate de instituțiile europene.

Apărarea acesteia afirmă că au existat erori de drept și de apreciere a faptelor și că Uniunea Europeană nu a demonstrat existența unei legături suficiente între persoana sa și obiectivele urmărite prin regimul de sancțiuni.

Navka, în vârstă de 51 de ani, s-a născut în fosta Republică Sovietică Ucraineană, însă deține cetățenia rusă.

Pe lângă anularea sancțiunilor, aceasta solicită Consiliului Uniunii Europene plata unor despăgubiri totale de puțin peste 2 milioane de euro, sumă care ar acoperi atât prejudiciile materiale, cât și daunele de imagine și alte prejudicii morale pe care susține că le-a suferit.

Un alt apropiat al Kremlinului urmează aceeași cale

Documentele oficiale ale Uniunii Europene arată că Tatiana Navka nu este singura persoană apropiată cercurilor de putere de la Moscova care încearcă să obțină în instanță ridicarea sancțiunilor.

Potrivit unei alte baze de date oficiale a UE, Ekaterina Ignatova, soția lui Serghei Cemezov, directorul corporației de stat Rostec, specializată în industria de apărare și producția industrială din Rusia, a inițiat o procedură similară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Cele două cazuri se înscriu într-o serie mai amplă de acțiuni în justiție prin care persoane sancționate de Uniunea Europeană contestă legalitatea măsurilor restrictive adoptate după declanșarea războiului din Ucraina. Instanța europeană urmează să analizeze argumentele prezentate și să decidă dacă sancțiunile au fost impuse în conformitate cu legislația Uniunii Europene.