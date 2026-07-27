Un nou „hotel” Hello Kitty din Tokyo permite oaspeților să se cazeze, dar nu și să stea peste noapte

O experiență de tip „hotel” cu tematică Hello Kitty a apărut în Tokyo, relatează Euronews.

Cartierul Shinjuku-ku din capitala Japoniei găzduiește în prezent personajele preferate ale fanilor Sanrio. Ele fac parte din cadrul expoziției „Hotel Floria Tokyo – Sanrio Characters Exhibition” din Turnul Tokyu Kabukicho.

Aici, vizitatorii se pot face „check-in” și pot vizita camere tematice ale unor personaje îndrăgite, precum Cinnamoroll, My Melody și Hello Kitty.

Expoziția a început în Coreea de Sud

Expoziția a fost deschisă în Tokyo după ce a avut succes la Seul, Coreea de Sud, unde și-a făcut debutul, potrivit sursei.

„Amplasat într-un hotel plin de visele personajelor, fiecare cameră și instalație le permite vizitatorilor să descopere personalitățile și farmecul lor distinctive”, a declarat un purtător de cuvânt al Hotel Floria Tokyo pentru Euronews.

Expoziția va fi accesibilă vizitatorilor până în mai 2027.

Intrarea generală începe de la 12,87 € în timpul săptămânii, cu prețuri de „check-in” ușor mai mari în weekenduri și de sărbători.

Oaspeții primesc la recepție propriul permis de intrare, „Luc-key”, creat cu propriul personaj. Însă, oaspeții nu ajung să cunoască sau să aleagă ce personaj primesc. Dezvăluirea este complet aleatorie, mai arată sursa.

Vizitatorii pot explora camerele și pot vizita personajele preferate, înainte de a merge la grădina expoziției, la iaz, la galeria de artă și la plaja interioară. Distractivă pentru toate vârstele, expoziția inspirată de hotel are și o „Zonă Foto” dedicată.

O experiență unică atât pentru copii, cât și pentru adulți

Expoziția „creează sentimentul de a deveni parte a poveștii. O experiență captivantă de care se pot bucura atât copiii, cât și adulții”, potrivit purtătorului de cuvânt.

„Adulții se pot reconecta cu amintirile frumoase din copilărie și cu un sentiment de nostalgie. În același timp, copiii se pot bucura să le descopere pentru prima dată”, a adăugat acesta.