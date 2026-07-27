Virusul West Nile se răspândește în destinații populare de vacanță. România, printre țările incluse în avertizarea experților

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că valurile repetate de căldură favorizează răspândirea țânțarilor infectați în tot mai multe regiuni ale Europei, chiar în perioada în care milioane de oameni călătoresc.

Avertizarea vizează destinații populare precum Grecia, Italia, Spania și Franța, unde au fost raportate în această vară cazuri de transmitere locală a virusului, potrivit Express.

Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), în acest sezon au fost confirmate până acum 81 de cazuri în șase țări europene.

Cazuri de virus West Nile în Europa

Italia – 46

Grecia – 21

Macedonia de Nord – 5

România – 5

Spania -3

Franța – 1

Grecia a înregistrat cea mai rapidă creștere în ultima perioadă, 14 dintre cele 21 de cazuri fiind raportate doar în ultima săptămână.

Douăzeci de pacienți au dezvoltat complicații grave la nivelul creierului sau al sistemului nervos. Alți 13 sunt încă internați. Italia are cel mai mare focar, cu 46 de infecții confirmate în 20 de provincii.

„Virusul West Nile nu este o amenințare nouă, însă condițiile care favorizează răspândirea lui se schimbă rapid. Temperaturile mai ridicate și verile mai lungi oferă țânțarilor mai mult timp și un teritoriu mai extins pentru a transmite acest virus. Cele mai multe infecții sunt ușoare, însă aproximativ una din 150 de persoane infectate va dezvolta o formă severă care afectează sistemul nervos central și care poate pune viața în pericol”, a declarat directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Henri P. Kluge.

Nu există vaccin sau tratament

Nu există vaccin pentru oameni și nici un tratament specific împotriva virusului West Nile. Medicii pot trata doar simptomele. Cazurile grave necesită îngrijiri spitalicești.

OMS precizează că riscul general pentru turiști rămâne scăzut, însă recomandă tuturor persoanelor care călătoresc în zonele afectate să evite înțepăturile de țânțari.

Între 70% și 80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă niciun simptom. În celelalte cazuri pot apărea febră, dureri de cap, dureri musculare, greață și oboseală. În situații rare, virusul poate provoca meningită, encefalită, paralizie și chiar deces.

Virusul este transmis de țânțarii care au înțepat anterior păsări infectate. Acesta nu se transmite prin contact obișnuit între oameni.

Autoritățile sanitare recomandă folosirea repelentelor împotriva insectelor, purtarea hainelor cu mâneci lungi și pantaloni lungi, evitarea expunerii la țânțari în zori și la apus și eliminarea apei stătătoare, unde insectele se înmulțesc.

Sezonul de transmitere a virusului în Europa începe la sfârșitul primăverii și durează până în toamnă, cele mai multe cazuri fiind raportate în perioada iulie-septembrie.