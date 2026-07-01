Virusul transmis de țânțari care poate afecta creierul se răspândește mai repede decât de obicei. Avertismentul autorităților

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a transmis miercuri că, până la data de 30 iunie, a confirmat cel puțin 48 de cazuri, dintre care 38 grave, potrivit AP.

Începând din 2004, numărul mediu de cazuri raportate la CDC până la sfârșitul lunii iunie este de aproximativ 10. Autoritățile federale din domeniul sănătății au precizat că 23 de state au raportat prezența virusului West Nile, cel mai mare număr din ultimii 10 ani.

„Aceste constatări reprezintă un memento important că sezonul țânțarilor este în plină desfășurare”, a declarat dr. Erin Staples, expert al CDC în domeniul bolilor transmise de insecte.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Arizona. Din totalul de 32 de cazuri din stat, 29 se află în Maricopa.

Recomandările experților

Autoritățile locale au rugat oamenii să folosească spray-uri împotriva insectelor care conțin DEET, să repare plasele sparte de la ferestre și să elimine apa stagnantă, unde țânțarii se reproduc adesea.

„Chiar și un capac de sticlă răsturnat poate reține suficientă apă pentru ca țânțarii să se reproducă”, a spus Melissa Kretschmer, o reprezentantă a departamentului de sănătate.

„Este important să eliminăm aceste surse de reproducere care se pot forma după ploaie sau după udarea plantelor”.

CDC recomandă, de asemenea, ca oamenii să poarte haine lungi și largi atunci când se află în aer liber, pentru a îngreuna mușcăturile țânțarilor. Experții sugerează ca oamenii să evite să se afle în aer liber în preajma amurgului și a zorilor, când țânțarii purtători ai virusului sunt cei mai activi.

Virusul West Nile a fost semnalat pentru prima dată în Statele Unite în 1999, în New York, și apoi s-a răspândit treptat în toată țara. A atins apogeul în 2003, când au fost raportate aproape 10.000 de cazuri.

Multe persoane sunt infectate, dar prezintă simptome ușoare

Oamenii de știință afirmă că multe persoane sunt infectate, dar nu știu acest lucru deoarece nu prezintă simptome sau au doar simptome ușoare, precum dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare, vărsături și erupții cutanate.

În cazurile severe, afectarea sistemului nervos central provoacă inflamații potențial letale ale creierului sau măduvei spinării. Adulții cu vârsta peste 60 de ani și persoanele cu afecțiuni medicale preexistente sau cu sistemul imunitar slăbit se confruntă cu cel mai mare risc de a suferi astfel de complicații.

În ultimul deceniu, autoritățile sanitare au înregistrat, în medie, 2.000 de cazuri pe an, inclusiv 1.200 de afecțiuni neurologice care pun viața în pericol și aproximativ 100 de decese.