Virusul West Nile în România: 30 de cazuri de infecție. Care este categoria cea mai vulnerabilă

Cei mai afectați sunt vârstnicii: 15 cazuri în grupa 70-79 de ani (jumătate din totalul cazurilor), urmate de șase cazuri în grupa 50-59 de ani și patru cazuri în grupa 60-69 de ani. Două cazuri s-au înregistrat la persoanele de peste 80 de ani, iar doar câte un caz la grupele de vârstă 10-19, 30-39 și 40-49 de ani. Grupa 20-29 de ani nu a înregistrat niciun caz.

Bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile, cu o proporție de 2 la 1, iar locuitorii din mediul urban sunt mai expuși decât cei din rural (21 față de 9 cazuri).

Municipiul București înregistrează cele mai multe cazuri (10), urmat de județul Galați (5) și Brăila (3). Județul Timiș a raportat două cazuri, iar câte un caz s-a confirmat în județele Alba, Dolj, Ilfov, Iași, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea la țânțari prin purtarea îmbrăcămintei cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe repelente, să monteze plase de protecție la ferestre și să elimine bălțile de apă stătută și recipientele cu apă din jurul gospodăriei pentru a preveni înmulțirea țânțarilor.