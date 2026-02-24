Prima pagină » Social » Rogobete: Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la tăierea de 10%

Rogobete: Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la tăierea de 10%

Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la tăierea de 10%, spune, marți seara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
24 feb. 2026, Social

Rogobete spune că, așa cum a spus încă de la început, sistemul de sănătate are particularitățile lui, așa că o reducere „contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal” nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare și o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum.

„Astăzi, prin Ordonanță de Urgență adoptată de Guvernul României, spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%. Este o decizie care protejează stabilitatea sistemului și, implicit, siguranța pacienților.
Această măsură nu înseamnă renunțarea la reformă. Dimpotrivă. Criteriile de performanță rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare. Începând de săptămâna viitoare, vom avea întâlniri cu sindicatele, societățile profesionale și cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobare”, a spus rogobete, după ședința de guvern.

Potrivit ministrului, la nivelul Ministerul Sănătății, s-a decis ca institutele de medicină legală, centrele de transfuzie și Agenția Națională de Transplant să fie, de asemenea, exceptate de la acest calcul.

„Reorganizarea ministerului și măsurile de eficientizare deja aplicate în 2025 ne permit să ne încadrăm în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri esențiale. Este un moment important. Mulțumesc tuturor celor care au înțeles că sănătatea nu poate fi tratată strict contabil și au susținut argumentele noastre”, a mai spus Rogobete.

