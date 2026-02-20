„La ora 12 se filmează în spitale private”. Rogobete, după greva evitată la limită: „Susțin plata pe performanță”

Întrebat, vineri, ce planuri are pentru rezolvarea revendicărilor medicilor, dincolo de tăierea de 10%, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că reforma gărzilor este în curs. Se pregătește un proiect de act normativ cu mai multe modificări.

Concret, se discută despre gărzi de 12 ore. Acestea vor fi împărțite în trei componente: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență.

Rogobete: Tensiuni din sistem

Referitor la tensiunile din sistem, ministrul a spus că personalul medical ar fi trebuit să aprecieze efortul Guvernului.

„Într-o perioadă în care peste tot se taie salarii, medicii au fost exceptați”, a argumentat el.

Rogobete a precizat că s-a opus tăierii de 10% pentru medici. A adăugat însă că susține plata pe performanță.

Hotărârea de Guvern pentru reorganizarea Ministerului Sănătății

A profitat de ocazie pentru a vorbit despre medicii care lucrează la privat în timpul programului. „Sunt declarat împotriva celor care la ora 12 se filmează în spitale private, ei fiind în timpul programului de lucru”, a spus el.

Întrebat dacă excepția de la tăierea de 10% se aplică pentru tot sistemul de sănătate, ministrul a clarificat că aceasta vizează toate spitalele publice, IML-urile, INSP și serviciile de ambulanță.

Rogobete a anunțat că săptămâna viitoare se va publica Hotărârea de Guvern pentru reorganizarea Ministerului Sănătății.