Salariile medicilor scutite de la tăieri. Alexandru Rogobete: Veniturile din sănătate nu vor fi tăiate. Ar fi însemnat un nou exod al acestora din sistem

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară că veniturile angajaților din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%, argumentând că o astfel de măsură ar fi afectat grav funcționarea unui sistem „deja solicitat la maximum”. Mesajul a fost transmis într-o postare pe Facebook.
Sursă foto: Asociația Medici pentru România
16 feb. 2026, 19:38, Politic

„Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială”, a scris ministrul, enumerând categoriile de personal care susțin activitatea zilnică a sistemului – de la medici și asistenți până la personal tehnic și administrativ.

Potrivit lui Rogobete, o reducere „brută și liniară” a veniturilor ar fi însemnat „demotivare și scăderea încrederii”, cu riscul unui „nou exod” al personalului. „Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii”, a mai transmis acesta.

În același timp, ministrul a subliniat că sistemul are nevoie de „reformă profundă”, invocând probleme structurale acumulate în timp: dezechilibre, necorelări, risipă și lipsa unor criterii clare. În viziunea sa, reforma ar trebui să includă:

  • criterii reale de performanță, corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;
  • reorganizarea sistemului de gărzi;
  • reclasificarea spitalelor;
  • reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

„Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform”, a punctat Rogobete.

Ministrul a avut și un mesaj către personalul medical, căruia i-a transmis că reforma urmărește un sistem „mai corect, mai predictibil și mai echilibrat”, construit „nu împotriva voastră, ci împreună cu voi”. Un mesaj separat a fost adresat pacienților, cărora le-a transmis că „fiecare decizie” are drept criteriu final „binele” lor și că își propune un sistem „mai stabil, mai demn și mai sigur”.

În finalul postării, Rogobete a mulțumit Sorin Grindeanu pentru susținere, precum și liderilor coaliției, afirmând că aceștia „au înțeles specificul sănătății” și au acceptat poziția privind menținerea veniturilor.

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul României a anunțat luni decizia coaliției privind reforma administrației, menționând amendamente ce vizează, între altele, sănătatea, alături de apărare, ordine publică, siguranță națională, educație și cultură, precum și modificări referitoare la taxe și impozite locale.

