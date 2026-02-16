Prima pagină » Sănătate » Alexandru Rogobete asigură că nu va tăia salariile din sănătate cu 10%

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, asigură lumea medicală că nu are de gând să taie salariile cu 10%. Asta ar însemna, în opinia sa, demotivare masivă și un nou exod.
Foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Luiza Moldovan
16 feb. 2026, 19:10, Social

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dă asigurări că nu va tăia salariile din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență.

„Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgențǎ nu vor fi reduse cu 10%.

Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului”, scrie acesta pe contul său de socializare.

„Reducerea ar fi însemnat demotivare și exod”

În opinia lui Rogobete, o asemenea măsură ar fi dus la demotivare și la un nou exod al medicilor din sistemul medical românesc.

„O reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem.

Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții.

Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii”.

Rogobete insistă pe ideea că sistemul sanitar medical are nevoie de reformă „profundă” la nivel structural.

Ce înseamnă reforma, din perspectiva ministrului Rogobete

„Reforma corectǎ înseamnă:

– criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;

– reorganizarea sistemului de gărzi;

– reclasificarea spitalelor;

– reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform.

Pentru personalul medical: am încredere în profesionalismul și dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi”, scrie Rogobete.

„Lupt ca să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor”

Ministrul Sănătății spune că deciziile sale au ca obiectiv starea de bine și demnitatea pacienților.

„Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor.

Pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reașezăm pe principii de responsabilitate, performanță și respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile.

Îi mulțumesc domnului președinte Sorin Grindeanu pentru susținere, precum și liderilor coaliției, pentru că au înțeles specificul sănătății și au acceptat această poziție”, a mai scris Rogobete.

