Florin Manole și filosofia Pachetului Social : „Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație nu ar fi însemnat ceva extraordinar. Dar pentru multe familii din această țară, 30 pe lună înseamnă foarte mult”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat într-o emisiune la Antena 3, un pachet de măsuri sociale (descris ca „Pachetul Social”) orientate către categoriile vulnerabile și insistând asupra impactului inflației asupra consumului de bază și asupra necesității unor intervenții bugetare țintite.

Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici

Ministrul a anunțat că acest sprijin financiar pentru pensionari ar urma să fie acordat în două tranșe, în aprilie și decembrie, perioade considerate vârfuri de cheltuieli pentru gospodării.

„Ne-am gândit, ca și în anii trecuți, la vârfurile de cheltuieli pentru fiecare familie”, a declarat Manole (PSD).

Potrivit acestuia, măsura vizează categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor:

1,2 milioane pensionari au venituri sub 1.500 lei

peste 600.000 au venituri sub 2.000 lei

aproape 1 milion trăiesc cu sub 3.000 lei lunar

„Inflația a lovit cel mai mult în cei care își cheltuiesc cea mai mare parte din venituri pe consum. Iar această categorie de pensionari este cea care resimte cel mai mult”, a spus Manole.

„Din bugetul țării luăm banii”

Impactul bugetar al acestor ajutoare este estimat la 2,2–2,3 miliarde de lei, iar includerea lor în legea bugetului ar fi „de preferat”, deși, potrivit ministrului, măsura poate fi adoptată și ulterior, dacă există voință politică.

Întrebat de unde ia banii, Manole a răspuns:

„Din bugetul țării, de acolo de unde luăm banii pentru orice cheltuială pe care o face acest guvern.”

Măsuri pentru mame și politici demografice

Ministrul a subliniat necesitatea unei politici demografice și a criticat eliminarea unor facilități existente anterior.

Una dintre măsurile propuse este scutirea de contribuția la sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

peste 140.000 beneficiari, majoritatea mame

aplicare posibilă din martie

impact bugetar redus

„Doar a scuti de CASS nu este suficient, dar este totuși un pas. Toată Europa simte nevoia unei politici demografice”, a spus Manole.

Măsură simbolică pentru veterani

Ministrul a menționat și o măsură de scutire de CASS pentru o categorie restrânsă de beneficiari, descrisă drept un gest de recunoștință: aproximativ 366 de persoane, cu un impact bugetar nu foarte mare: 1,6 milioane lei.

„Este o măsură simbolică, o reparație morală… nu este vorba despre un efort bugetar foarte mare”, a explicat ministrul.

Sprijin suplimentar pentru copii vulnerabili și copii cu dizabilități

În contextul înghețării alocațiilor, Ministerul Muncii propune redirecționarea resurselor către categoriile cele mai vulnerabile.

Manole a explicat logica măsurii printr-un exemplu personal:

„Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație nu ar fi însemnat ceva extraordinar. Dar pentru multe familii din această țară, 30, 50 sau 100 de lei pe lună înseamnă foarte mult.”

Copiii cu dizabilități

peste 80.000 de beneficiari

buget anterior: aproximativ 400 milioane lei

propunere: suplimentare cu 100 milioane lei (creștere de peste 25%)

Ministrul a precizat că fondurile ar trebui distribuite diferențiat, pentru a sprijini mai mult cazurile cele mai vulnerabile.

„Nu vreau să se înțeleagă că rezolvăm problema… este doar un mod de a compensa un pic situația dificilă”, a spus acesta.

În funcție de gradul de handicap, sprijinul lunar pentru copii poate varia între 80 și 450 lei.

Pachetul aflat în discuție vizează pensionarii cu venituri mici, mamele, copiii din familii vulnerabile și persoanele cu dizabilități, într-un an bugetar descris drept dificil.

Măsurile urmează să fie negociate în coaliție și incluse în cadrul legislativ bugetar.