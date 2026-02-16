Prima pagină » Social » Florin Manole și filosofia Pachetului Social : „Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație nu ar fi însemnat ceva extraordinar. Dar pentru multe familii din această țară, 30 pe lună înseamnă foarte mult”

Florin Manole și filosofia Pachetului Social : „Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație nu ar fi însemnat ceva extraordinar. Dar pentru multe familii din această țară, 30 pe lună înseamnă foarte mult”

Aproape 1,2 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei, peste 80.000 de copii cu dizabilități și 140.000 de mame ar putea primi sprijin suplimentar, potrivit ministrului Muncii, Florin Manolea, care a prezentat un pachet social cu impact bugetar estimat la peste 2 miliarde de lei.
Florin Manole și filosofia Pachetului Social : „Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație nu ar fi însemnat ceva extraordinar. Dar pentru multe familii din această țară, 30 pe lună înseamnă foarte mult”
Luiza Moldovan
16 feb. 2026, 20:42, Social

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat într-o emisiune la Antena 3, un pachet de măsuri sociale (descris ca „Pachetul Social”) orientate către categoriile vulnerabile și insistând asupra impactului inflației asupra consumului de bază și asupra necesității unor intervenții bugetare țintite.

Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici

Ministrul a anunțat că acest sprijin financiar pentru pensionari ar urma să fie acordat în două tranșe, în aprilie și decembrie, perioade considerate vârfuri de cheltuieli pentru gospodării.

„Ne-am gândit, ca și în anii trecuți, la vârfurile de cheltuieli pentru fiecare familie”, a declarat Manole (PSD).

Potrivit acestuia, măsura vizează categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor:

  • 1,2 milioane pensionari au venituri sub 1.500 lei
  • peste 600.000 au venituri sub 2.000 lei
  • aproape 1 milion trăiesc cu sub 3.000 lei lunar

„Inflația a lovit cel mai mult în cei care își cheltuiesc cea mai mare parte din venituri pe consum. Iar această categorie de pensionari este cea care resimte cel mai mult”, a spus Manole.

„Din bugetul țării luăm banii”

Impactul bugetar al acestor ajutoare este estimat la 2,2–2,3 miliarde de lei, iar includerea lor în legea bugetului ar fi „de preferat”, deși, potrivit ministrului, măsura poate fi adoptată și ulterior, dacă există voință politică.

Întrebat de unde ia banii, Manole a răspuns:
„Din bugetul țării, de acolo de unde luăm banii pentru orice cheltuială pe care o face acest guvern.”

Măsuri pentru mame și politici demografice

Ministrul a subliniat necesitatea unei politici demografice și a criticat eliminarea unor facilități existente anterior.

Una dintre măsurile propuse este scutirea de contribuția la sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

  • peste 140.000 beneficiari, majoritatea mame
  • aplicare posibilă din martie
  • impact bugetar redus

„Doar a scuti de CASS nu este suficient, dar este totuși un pas. Toată Europa simte nevoia unei politici demografice”, a spus Manole.

Măsură simbolică pentru veterani

Ministrul a menționat și o măsură de scutire de CASS pentru o categorie restrânsă de beneficiari, descrisă drept un gest de recunoștință: aproximativ 366 de persoane, cu un impact bugetar nu foarte mare: 1,6 milioane lei.

„Este o măsură simbolică, o reparație morală… nu este vorba despre un efort bugetar foarte mare”, a explicat ministrul.

Sprijin suplimentar pentru copii vulnerabili și copii cu dizabilități

În contextul înghețării alocațiilor, Ministerul Muncii propune redirecționarea resurselor către categoriile cele mai vulnerabile.

Manole a explicat logica măsurii printr-un exemplu personal:

„Pentru copilul meu, 30 de lei în plus la alocație nu ar fi însemnat ceva extraordinar. Dar pentru multe familii din această țară, 30, 50 sau 100 de lei pe lună înseamnă foarte mult.”

Copiii cu dizabilități

  • peste 80.000 de beneficiari
  • buget anterior: aproximativ 400 milioane lei
  • propunere: suplimentare cu 100 milioane lei (creștere de peste 25%)

Ministrul a precizat că fondurile ar trebui distribuite diferențiat, pentru a sprijini mai mult cazurile cele mai vulnerabile.

„Nu vreau să se înțeleagă că rezolvăm problema… este doar un mod de a compensa un pic situația dificilă”, a spus acesta.

În funcție de gradul de handicap, sprijinul lunar pentru copii poate varia între 80 și 450 lei.

Pachetul aflat în discuție vizează pensionarii cu venituri mici, mamele, copiii din familii vulnerabile și persoanele cu dizabilități, într-un an bugetar descris drept dificil.

Măsurile urmează să fie negociate în coaliție și incluse în cadrul legislativ bugetar.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
Gandul
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor