Prima pagină » Social » Rana pe care Europa incluzivă se face că n-o vede / Petiție Internațională pentru recunoașterea sclaviei rromilor

Rana pe care Europa incluzivă se face că n-o vede / Petiție Internațională pentru recunoașterea sclaviei rromilor

Au fost sclavi 500 de ani, generație după generație. Bătuți fără milă, uciși, schingiuiți cu creativitate psihopată, înfometați, cu demnitatea furată încă de la naștere. Nu au avut voce, nu au fost văzuți. Se împlinesc 170 de ani de la abolirea sclaviei rromilor în Principatele Române, motiv pentru care asociația „Vocea Rromilor” a inițiat Petiția Internațională pentru recunoașterea sclaviei rromilor, ce poate fi semnată scanând codul QR din interiorul articolului.
Rana pe care Europa incluzivă se face că n-o vede / Petiție Internațională pentru recunoașterea sclaviei rromilor
Luiza Moldovan
16 feb. 2026, 19:51, Social

Au trecut 170 de ani de la abolirea sclaviei rromilor în Principatele Române, iar asociația „Vocea Rromilor” (cu sediul la Paris) organizează evenimente care se vor mai mult decât simple bife.

Organizația reține (iar manualele de istorie confirmă) că prea puțin spre deloc se cunoaște despre sclavia rromilor, un fenomen care a durat mai mult de 500 de ani și despre care abia dacă se mai vorbește.

Rromii nu au beneficiat de politici reparatorii

O minoritate prea puțin luată în serios de istorie, rromii au fost mereu împinși înspre marginile politicilor de incluziune, de recunoaștere sau măcar de responsabilizare instituțională.

Pentru ei, politicile reparatorii ale Europei nu au existat.

O uitare mult prea nedreaptă.

Această ocazie imoprtantă – 170 de ani de la abolirea sclaviei rromilor în Principatele Române – este un moment foarte bun pentru o necesară trezire, mai ales într-o Europă care promovează incluziunea.

Pe 20 februarie, la Institutul Național al Limbilor și Civlizațiilor Orientale din Paris, asociația „Vocea Rromilor” organizează un eveniment care e mai mult decât atât – este o manifestare care, o dată, combină dimensiunea comemorativă cu un demers revendicativ și a doua : își propune responsabilizare instituțională și necesitatea unor politici reaparatorii.

Eliberarea juridică nu a pus capăt dependenței economice

„Abolirea juridică din 1856 a eliberat corpurile, însă nu a fost urmată de politici capabile să elimine durabil efectele sclaviei.

Evenimentul se înscrie în continuitatea Proclamației Revoluției de la 1848, al cărei punct 14 afirma că emanciparea rromilor face parte din proiectul moral și politic al națiunii moderne — o ambiție rămasă neîmplinită”, arată comunicatul Asociației „Vocea Rromilor”.

Cel mai important moment al evenimentului este citirea „Proclamației Rrromilor de la Paris – 20 februarie 2026”.

Proclamația este un document de 22 de puncte care propune măsuri de recunoaștere istorică și reparație.

Printre propuneri se numără:

  • recunoașterea oficială a sclaviei romilor ca crimă împotriva umanității
  • adoptarea unei declarații solemne de către Parlamentul României
  • crearea unui memorial național dedicat sclaviei romilor
  • digitalizarea arhivelor și acces public la documente
  • includerea acestei istorii în programele școlare
  • înființarea unui institut național de cercetare
  • constituirea unui fond național pentru reparații și dezvoltare
  • politici pentru acces egal la educație, sănătate și locuire
  • un program diplomatic internațional pentru recunoașterea acestei istorii

Asociația „Vocea Rromilor” susține că eliberarea din sclavie a rromilor nu a fost câtuși de puțin un act capabil să elimine efectele sociale și economice ale sclaviei.

Rromii eliberați și proprietarii – despăgubiți

Au fost, într-adevăr, eliberați fizic, însă, culmea ironiei, tot foștii proprietari au fost despăgubiți de guvern, dovada cea mai vie a faptului că mentalitatea nu se schimbă cu un act.

În timp ce foștii proprietari primeau 8 – 10 galbeni pentru un rob eliberat, rromii nu doar că nu au primit nimic, dar au rămas dependenți economic, iar marginalizarea lor socială a continuat.

Integrarea lor reală nu s-a terminat nici azi, astfel că eliberarea lor juridică pare mai degrabă un exercițiu de imagine decât unul profund uman.

Petiție internațională pentru recunoașterea sclaviei rromilor

Eliberarea rromilor a fost privită ca o reformă socială majoră, însă implicațiile la nivel individual au fost ignorate.

Iată, așadar, că evenimentul organizat de Asociația „Vocea Rromilor” este cu atât mai important cu cât are o miză foarte mare: să transforme o memorie mult timp marginalizată într-o problemă publică europeană, fundamentată pe recunoaștere, responsabilitate și reparație.

Este vorba de transformarea egalității juridice în egalitate reală, într-o Europă care are toate pârghiile să facă asta.

Apel la semnare

Cu această ocazie va fi lansată o petiție internațională pentru susținerea recunoașterii oficiale a sclaviei rromilor și a implementării măsurilor prevăzute în Proclamație.

Asociația „Vocea Rromilor” lansează un apel către:

  • instituții
  • mediul academic
  • organizațiile societății civile
  • cetățenii europeni

Să semneze și să distribuie această petiție, pentru ca această istorie să fie integrată în politicile publice de memorie, educație și justiție.

Petiția poate fi semnată scanând codul QR de mai jos:

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu
G4Media
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25%
Gandul
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
Libertatea
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
CSID
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor