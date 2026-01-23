Colegiul Național „Unirea” din Focșani, premiat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ”

Colegiul Național „Unirea” din Focșani a primit Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor din partea președintelui României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române și a aniversării a 160 de ani de existență, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Distincția a fost acordată „în semn de înaltă apreciere pentru tradiția educațională” a colegiului și „de recunoștință pentru rolul fundamental al generațiilor de cadre didactice” care au contribuit la formarea intelectuală a elevilor, dar și pentru „misiunea transformatoare a școlii în viața comunității”, se arată în decretul semnat de președinte.

Colegiul Național „Unirea” se situează pe locul 6 în topul liceelor din România, după media de la examenul de Bacalaureat 2025 – sesiunea iunie, conform platformei BacPlus.