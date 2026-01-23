Prima pagină » Social » Colegiul Național „Unirea” din Focșani, premiat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ”

Colegiul Național „Unirea” din Focșani a fost premiat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor, la 160 de ani de la înființare.
Colegiul Național „Unirea" din Focșani. Sursa foto: BacPlus.ro
23 ian. 2026, 19:01, Politic

Colegiul Național „Unirea” din Focșani a primit Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor din partea președintelui României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române și a aniversării a 160 de ani de existență, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Distincția a fost acordată „în semn de înaltă apreciere pentru tradiția educațională” a colegiului și „de recunoștință pentru rolul fundamental al generațiilor de cadre didactice” care au contribuit la formarea intelectuală a elevilor, dar și pentru „misiunea transformatoare a școlii în viața comunității”, se arată în decretul semnat de președinte.

Colegiul Național „Unirea” se situează pe locul 6 în topul liceelor din România, după media de la examenul de Bacalaureat 2025 – sesiunea iunie, conform platformei BacPlus.

Decorarea Colegiului „Unirea” se înscrie în seria distincțiilor acordate în ultimii ani unităților de învățământ din țară.

Potrivit Legii nr. 220/2004, Ordinul „Meritul pentru Învățământ” are patru grade, în ordine descrescătoare: Mare Ofițer, Ofițer, Comandor și Cavaler. Gradul de Comandor reprezintă nivelul trei al ordinului.

Președintele Nicușor Dan va fi prezent sâmbătă la Focșani și Iași, pentru a marca Ziua Unirii Principatelor. În prima parte a zilei, el va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani pentru a oficializa decorarea instituției.

De la ora 11:00, șeful statului va participa la manifestările organizate în Piața Unirii din Focșani. Mai târziu, va merge la Iași pentru a lua parte la ceremonia organizată în Piața Unirii.

