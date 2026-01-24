„Nu vor să audă vocea românilor”. George Simion, despre huiduielile la adresa lui Nicușor Dan la Focșani și Iași

În acest context, George Simion, președintele AUR, a declarat că autoritățile române „nu vor să audă vocea românilor” și că sistemul actual este capabil să „anuleze alegeri sau să fraudeze alegeri pentru a rămâne la putere”.

Declarațiile lui Simion au fost făcute în fața românilor din diaspora, la un eveniment organizat la Haga.

„Noi vă avem pe voi, românii din țară și de peste hotare. Împreună vom mișca lucrurile din loc. Până ajungem să avem AUR la guvernare și un președinte al românilor, lansăm acest proiect”, a precizat Simion.

În timpul ceremoniilor, Nicușor Dan a răspuns calm huiduielilor la Ziua Unirii. La Focșani, președintele a spus că huiduielile reprezintă un drept democratic câștigat „pentru care oameni au murit”, dar a avertizat că exprimarea nemulțumirii trebuie să fie însoțită de responsabilitate.

„Gândiți nu doar pasul 1, ci și pasul 2. Analizați cine sunt liderii în care vă puneți speranțele și care este proiectul lor”, a afirmat Dan.

La Iași, președintele a apreciat gestul democratic al cetățenilor, dar a ridicat întrebări legate de existența unui plan concret din partea celor care huiduie: „Există lideri cu un proiect? Dacă da, haideți să dezbateți.”

Marșul organizat de AUR la Iași a atras peste 2.000 de participanți, care au scandat mesaje precum „Unitate națională” și „Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”.