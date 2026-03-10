Un deputat AUR solicită organizarea unui referendum pentru garantarea dreptului la plăți cash

„Numerarul nu este doar un instrument de plată. El reprezintă o formă de autonomie economică, o garanție a vieții private și o plasă de siguranță pentru funcționarea societății în situații de criză, de blocaj tehnologic sau de vulnerabilitate cibernetică. Eliminarea sau limitarea sa progresivă ar însemna, în mod inevitabil, creșterea controlului instituțional asupra fiecărei tranzacții și asupra fiecărui cetățean”, a declarat deputatul AUR, Andrei Gușă,

Acesta a precizat că, în ultimii ani, la nivelul UE observă „o presiune tot mai vizibilă în direcția restrângerii utilizării numerarului, sub pretexte aparent tehnice: combaterea evaziunii, digitalizarea economiei sau modernizarea sistemelor de plată”.

Deputatul AUR acuză că „inițiativele ridică întrebări legitime despre limitele intervenției statului în viața economică a cetățenilor și despre tendința unor structuri birocratice de la Bruxelles de a restrânge libertăți concrete în numele unei democrații tot mai abstracte”.

România s-ar putea inspira din exemplul Elveției

„În acest context, exemplul Elveției ar trebui să inspire și România. Dacă într-o democrație matură cetățenii sunt chemați să decidă direct asupra unei chestiuni care ține de libertatea lor economică, cu atât mai mult românii au dreptul să fie consultați.

De aceea, consider că este necesară organizarea unui referendum național pentru garantarea dreptului de a utiliza bani cash, astfel încât acest drept să fie protejat explicit și durabil în legislația românească. O asemenea decizie nu trebuie luată în laboratoare birocratice sau sub presiunea unor directive europene, ci trebuie să aparțină poporului român”, a declarat deputatul AUR, Andrei Gușă.

Reamintim că, duminică, în Elveția 73% din cetățeni au votat un referendum pentru garantarea constituțională a utilizării banilor în numerar. Referendumul a avut loc după ce inițiativa Mișcării pentru Libertatea Elveției, de protejare a numerarului, a strâns peste 100.000 de semnături.

Deputatul AUR a argumentat că referendumul reprezintă „o lecție autentică de democrație pentru întreaga Europă”.

„Democrația autentică nu înseamnă limitarea libertăților în numele unor concepte administrative, ci consolidarea lor prin voința cetățenilor. Dacă elvețienii au ales să își apere libertatea economică prin referendum, România nu are niciun motiv să nu urmeze același drum”, a conchis Andrei Gușă.