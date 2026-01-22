Interdicție de intrare în Ucraina pentru un deputat AUR: Împins pe jos până la linia de frontieră cu România / Dezbrăcat pentru control corporal

Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea a fost declarat „dușman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în țară, a fost reținut „în condiții degradante și împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina”.

„Astăzi, în timp ce mă deplasam în Ucraina, la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți, mi-a fost interzisă intrarea pe teritoriul ucrainean direct în punctul de trecere a frontierei, după ce am trecut controlul pe partea românească. Autoritățile de frontieră ucrainene au manifestat o atitudine ostilă, informându-mă verbal că sunt considerat „dușman al poporului ucrainean” și solicitându-mi să părăsesc imediat zona de frontieră”, spune deputatul AUR într-un comunicat de presă transmis joi.

Deputat dezbrăcat pentru control corporal

Acesta aduce la cunoștința modul concret în care s-a desfășurat această interdicție și tratamentul la care a fost supus, care, potrivit acestuia, „depășește orice standard minim de conduită instituțională și respect al demnității umane”.

„După oprirea mea la frontieră, autoritățile ucrainene au refuzat inițial să comunice cu mine în limba română sau în limba engleză, deși m-am adresat calm și respectuos. Am fost condus într-un container metalic neîncălzit, în condițiile în care temperatura exterioară era de aproximativ –12 / –13 grade Celsius. În acest spațiu, am fost obligat să mă dezbrac complet pentru un așa-zis control corporal, fără vreo justificare legală. Într-un punct de frontieră dotat cu aparatură modernă de control, o asemenea solicitare nu poate fi explicată decât ca o formă deliberată de umilire. Ulterior, am fost dus într-un birou în care se aflau mai multe persoane, unde, de această dată, mi s-a vorbit în limba română. Menționez că, în această încăpere, dialogul a fost civilizat, eu adresându-mă în permanență respectuos și cooperant. Aici mi s-a comunicat explicit că sunt considerat „dușman al poporului ucrainean” și că mi se aplică interdicția de intrare în Ucraina”, povestește deputatul Petru-Gabriel Negrea.

„Împins pe jos” până la linia de frontieră cu România

La finalul procedurii, o persoană din cadrul autorităților de frontieră l-a preluat și l-a „împins efectiv pe jos” până la linia de frontieră cu România, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Siret, „gest cu caracter degradant și nejustificat”.

„Această decizie survine în contextul în care, în ultimul an, am avut poziții publice constante, asumate și documentate în apărarea drepturilor comunităților românești din Ucraina, în special a dreptului acestora la identitate națională, limbă, credință și educație. (…) În ultimul an am semnalat public: agresiunile și tentativele de preluare forțată a bisericilor românești, inclusiv cazul grav al Catedralei „Sfântul Duh” din Cernăuți, unde preoți și credincioși români au fost agresați; reducerea drastică a numărului de școli și licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, ca urmare a reformelor educaționale aplicate de statul ucrainean; presiunile sistematice exercitate asupra comunității românești prin limitarea folosirii limbii române și marginalizarea identității naționale; obligația Ucrainei de a respecta standardele europene privind drepturile minorităților naționale, mai ales în contextul parcursului său european. Pentru aceste poziții publice, exprimate transparent în Parlament și în concordanță cu dreptul internațional și valorile europene, sunt etichetat drept „dușman”. Consider această situație absurdă, imorală și incompatibilă cu orice discurs despre democrație și stat de drept”, mai spune deputatul AUR.

El constată, totodată, „o dublă măsură gravă”: „în timp ce România alocă fonduri consistente pentru sprijinirea Ucrainei, românii din Ucraina sunt abandonați, iar apelurile adresate Guvernului României și Președinției pentru o intervenție fermă au rămas fără răspuns”.