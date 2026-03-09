Ciolacu: Bolojan vrea să fure o parte din veniturile locale din toate județele țării, ca să-i dea mai multe miliarde lui Ciucu

Fostul premier, scoail-democratul Marcel Ciolacu, spune că este foarte grav că în martie România nu are încă buget: „Asta spune totul despre incompetența economică și lipsa totală de viziune a premierului Bolojan”.

El explică faptul că absența unui buget înseamnă pentru județul Buzău blocarea continuării unor investiții majore. Fostul premier mai spune că Ilie Bolojan vrea să „taie” și aproape jumătate din finanțarea investițiilor din programele naționale – Saligny, CNI, PNDL.

„În plus, Bolojan vrea să ne fure cu japca o parte din veniturile locale din toate județele țării, ca să-i dea mai mult miliarde lui Ciucu, la cel mai bogat municipiu al țării. Asta este o nesimțire de netolerat!”, adaugă Ciolacu.

„Își construiește propriul eșafod”

El îi cere actualului premier ca autoritățile locale să aibă măcar aceleași bugete ca anul trecut, mai ales după creșterile uriașe de taxe și impozite decise la București.

„Este inadmisibil ca guvernul să ne ia banii, iar primarii și președinții de Consilii Județene să rămână cu înjurăturile! Mai mult, reprezintă o ipocrizie uriașă să susții prin acest proiect de buget ca bogații s-o ducă și mai bine să-și umfle conturile, în vreme ce românii obișnuiți văd cum puterea de cumpărare le scade de la o lună la alta. Iar în condițiile unor scumpiri generalizate, pe fondul crizei energetice declanșate de conflictul din Orient, Bolojan ce credeți ca face? Vrea să taie și creșterea salariului minim de la 1 iulie, decisă deja în coaliție acum trei luni”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.

El mai dă un exemplu, despre care spune că este „și mai scandalos”: „Bolojan zice că nu găsește 100 de lei pe lună în plus pentru creșterea indemnizației pentru copiii cu handicap, dar a găsit miliardele necesare ca jucătorii la bursă să beneficieze de 400 de euro pe an scutiți de impozit”.

Marcel Ciolacu susține că prin acest buget Ilie Bolojan „își construiește, de fapt, propriul eșafod. Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei, unde poate sta liniștit la taclale cu dinozauri politici precum Ludovic Orban, alt premier liberal al dezastrului absolut!”.