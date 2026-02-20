Prima pagină » Știrile zilei » Ciprian Ciucu anunță deblocarea autorizației pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din Sectorul 5

Ciprian Ciucu anunță deblocarea autorizației pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din Sectorul 5

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat vineri că a semnat autorizația de construire necesară pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale I.G. Duca din Sectorul 5. Acesta a anunțat că autorizația a întârziat deoarece cererea era „prost întocmită”.
Ciprian Ciucu anunță deblocarea autorizației pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din Sectorul 5
Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
20 feb. 2026, 15:53, Politic

„Tocmai ce am semnat autorizația. Am vorbit cu mai mulți părinți și profesori ai școlii și cu toții doresc să se întoarcă cât mai repede copiii în școala lor. Este doar normal să ajuți alte primării în activitatea lor, o faci pentru oameni”, a transmis Ciucu printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare. 

Primarul general a mai anunțat că procedura de autorizare a fost întârziată deoarece „Documentația de autorizare a construcțiilor era prost întocmită și era blocată de mai mulți ani”.  

Edilul a mai anunțat că serviciul arhitectului-șef din cadrul PMB a convocat reprezentanții Primăria Sectorului 5 și le-a indicat clar ce trebuie să conțină cererea pentru ca actele să respecte cadrul legal.

Încă din luna august a anului trecut, Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a cerut PMB să semneze cât mai rapid documentele necesare pentru reabilitarea unităților de învățământ din sector. 

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
Libertatea
Zodia din horoscopul chinezesc „lovită” de provocări în 2026. Va avea parte de cele mai mari dezamăgiri în Anul Calului de Foc
CSID
Codul Rutier 2026: Singura situație în care Poliția nu îți poate face nimic dacă treci pe roșu la semafor
Promotor