Ciprian Ciucu anunță deblocarea autorizației pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din Sectorul 5

„Tocmai ce am semnat autorizația. Am vorbit cu mai mulți părinți și profesori ai școlii și cu toții doresc să se întoarcă cât mai repede copiii în școala lor. Este doar normal să ajuți alte primării în activitatea lor, o faci pentru oameni”, a transmis Ciucu printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare.

Primarul general a mai anunțat că procedura de autorizare a fost întârziată deoarece „Documentația de autorizare a construcțiilor era prost întocmită și era blocată de mai mulți ani”.

Edilul a mai anunțat că serviciul arhitectului-șef din cadrul PMB a convocat reprezentanții Primăria Sectorului 5 și le-a indicat clar ce trebuie să conțină cererea pentru ca actele să respecte cadrul legal.

Încă din luna august a anului trecut, Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a cerut PMB să semneze cât mai rapid documentele necesare pentru reabilitarea unităților de învățământ din sector.