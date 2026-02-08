Prima pagină » Politic » „Hai să negociem, dar ce să-ți dau?” Ciucu dezvăluie presiuni din partea politicienilor

Mai mulți politicieni au apelat telefonic la Ciprian Ciucu cerându-i să protejeze anumiți angajați din Primărie. Răspunsul primarului Capitalei a fost sec: „Finanțarea este atât de jos încât n-am ce negocia. Ce să-ți dau?”.
Andreea Tobias
08 feb. 2026, 12:28, Politic

Ciprian Ciucu, primarul General al Muncipiului București, a recunoscut, în cadrul unui interviu, că a fost apelat de mai mulți politicieni din partea anumitor partide cu scopul de a nu se „atinge” de diverși angajați din primărie. El a menționat că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată.

Ciprian Ciucu a susținut, în cadrul emisiunii „Insider Politic” care a fost difuzată la Prima TV, că a fost apelat de diverși politicieni ca să nu se atingă de unii angajați din primărie, citează Gândul.

Însă, primarul Capitalei a menționat că „finanțarea este atât de jos” încât nu ar exista loc de negocieri. El a mai reamintit că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată.

„Da. Da, evident că am primit. Numai că, cum să vă zic, finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau? Adică a ajuns efectiv cuţitul la os şi eu tot spun asta şi o spun şi o repet, ca în momentul în care vom fi în incapacitate de plată, să nu zică: «Băi, Ciucule, n-ai zis nimic?».

După care e narativul pe presă, o să vedeţi: «Ciucu se plânge». Ok. O să spun adevărul, o să spuneţi că mă plâng, dar cu cât veţi spune mai mult că mă plâng, o să spun şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul, şi mai mult adevărul. Şi multora nu o să vă convină acest adevăr, ca să fie foarte clar”, a spus Ciprian Ciucu.

În condițiile în care nu va exista un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, atunci există posibilitatea ca instituția să intre în incapacitate de plată. Primăria General a fost subfinanțată de Guvernele României din 2023. Deficitul a ajuns la 4 miliarde de lei, în prezent.

