„Pepsi cu pufuleți”. Cum descrie Ciucu jocurile de putere din Consiliul General

„Este un Consiliu General pulverizat, PSD-ul este important, PSD-ul este foarte important, pot face o majoritate in extremism(…) Dacă e nevoie să fac cu partidul lui Piedone, fac cu partidul Piedone. Numai că ei acolo se cam coordonează şi e greu ca să iei..

Plus că ei au istorie veche, pe Băluţă l-a crescut Piedone şi ştiţi istoria lor comună, da? Va fi greu ca Piedone să vină cu mine. Dar nu închid niciun fel de uşă, pentru că treaba mea este să fac o majoritate, chiar cu anumite costuri de imagine. Avem USR, pe care mă bazez, REPER pe care mă bazez, Forţa Dreptei mă bazez, PMP mă bazez şi, bineînţeles, Partidul Naţional Liberal pe care mă bazez.

În alt context poate aş refuza, dar nu-mi permit, nu am luxul să refuz. Sau să jignesc AUR sau să îmi alienez Consiliul General. (…) Mă bazez şi pe faptul că de fapt duşmanul de moarte al AUR este PSD””, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu a vorbit despre jocurile de putere din Consiliul General al PMB. „House of Cards era Pepsi cu pufuleţi” (n.r celebru serial de pe Netflix, Culisele puterii) pe lângă intrigile româneşti.

Băluţă a reacţionat imediat: „Domnule Ciucu, sunteți un om fără caracter!”

Daniel Băluţă ar fi reacţionat imediat la declaraţiile lui Ciucu, pe facebook, şi i-a transmis un mesaj direct acestuia din urmă.

„Domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei.

Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale. (…) Da, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională”, a transmis Băluță, referindu-se la proiectele pe care spune că le are în derulare.

Dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie. Pentru «prestația» de astăzi, vă pot spune doar atât: «Domnule Ciucu, sunteți un om fără caracter!»”, i-ar mai fi transmis Băluţă lui Ciucu, citat de Mediafax.