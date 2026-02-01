Daniel Băluță atac la Bolojan: Trebuie să gândească empatic. Dânsul este specialist în tăieri

„Am atins borna pe care și-a propus România anul trecut de reducerea deficitului bugetar, am armonizat lucrurile, însă, din păcate, fie că domnul Bolojan înțelege sau nu înțelege, Românii nu mai pot să suporte starea asta”, spune Băluță, duminică, la Antena 3 CNN.

Edilul a subliniat efectele măsurilor: „puterea de cumpărare a scăzut și calitatea vieții oamenilor a scăzut”, susținând: „ este timpul să venim cu măsuri compensatorii”.

„Am înțeles faptul că bugetul a trebuit să intre în anumiți parametri, însă acest tip de abordare se încheie pentru că noi guvernăm pentru oameni și domnul Bolojan trebuie să gândească la fel de empatic și la fel de rațional”, a mai spus Băluță despre șeful Guvernului.

Primarul subliniat lipsa de echilibru din măsurile luate de Guvern: „Dânsul este specialist în tăieri. dânsul doar a tăiat, atât și nimic mai mult. Deci a tăiat de peste tot unde se putea tăia și dorește să facă același lucru în continuare, venind în niciun fel cu măsuri compensatorii”.

Băluță critica și întârzierile din adoptarea bugetului pe 2026: „Gândiți-vă că scopul pe care îl avem în acest moment este să adoptăm bugetul României pe anul 2026. Gândiți-vă în ce situație ridicolă suntem, că am intrat în luna februarie și lucrul ăsta nu s-a întâmplat”.