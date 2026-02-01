Prima pagină » Știrile zilei » Daniel Băluță atac la Bolojan: Trebuie să gândească empatic. Dânsul este specialist în tăieri

Daniel Băluță atac la Bolojan: Trebuie să gândească empatic. Dânsul este specialist în tăieri

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând că măsurile de austeritate luate în vederea reducerii deficitului bugetare nu au fost acoperite de măsuri compensatorii.
Daniel Băluță atac la Bolojan: Trebuie să gândească empatic. Dânsul este specialist în tăieri
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
01 feb. 2026, 20:55, Politic

„Am atins borna pe care și-a propus România anul trecut de reducerea deficitului bugetar, am armonizat lucrurile, însă, din păcate, fie că domnul Bolojan înțelege sau nu înțelege, Românii nu mai pot să suporte starea asta”, spune Băluță, duminică, la Antena 3 CNN. 

Edilul a subliniat efectele măsurilor: „puterea de cumpărare a scăzut și calitatea vieții oamenilor a scăzut”, susținând: „ este timpul să venim cu măsuri compensatorii”. 

„Am înțeles faptul că bugetul a trebuit să intre în anumiți parametri, însă acest tip de abordare se încheie pentru că noi guvernăm pentru oameni și domnul Bolojan trebuie să gândească la fel de empatic și la fel de rațional”, a mai spus Băluță despre șeful Guvernului. 

Primarul subliniat lipsa de echilibru din măsurile luate de Guvern:  „Dânsul este specialist în tăieri. dânsul doar a tăiat, atât și nimic mai mult. Deci a tăiat de peste tot unde se putea tăia și dorește să facă același lucru în continuare, venind în niciun fel cu măsuri compensatorii”. 

Băluță critica și întârzierile din adoptarea bugetului pe 2026: „Gândiți-vă că scopul pe care îl avem în acest moment este să adoptăm bugetul României pe anul 2026. Gândiți-vă în ce situație ridicolă suntem, că am intrat în luna februarie și lucrul ăsta nu s-a întâmplat”.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale
Gandul
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Cancan
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Libertatea
Neti Sandu dezvăluie singura zodie cu triplu-noroc în februarie 2026: bani, carieră și relația de cuplu
CSID
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor