Cum vede Reuters criza bugetară din România: Deficit record, recesiune tehnică și coaliție la limită

Coaliția de guvernare din România e pusă la încercare după ce PSD nu a reușit să impună ajutoare sociale și a amenințat că va bloca aprobarea finală a bugetului pentru 2026, punând în pericol supraviețuirea guvernului, scrie Reuters. Agențiile de rating avertizează că stabilitatea coaliției va fi un factor cheie în evaluarea capacității României de a-și reduce deficitul.
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 20:37, Politic

Războiul din Iran a amplificat întârzierile bugetare. Administratorii datoriei românești au anulat deja șase licitații de obligațiuni în ultimele săptămâni, scrie Reuters.

România va trece joi un nou test pe piețele financiare, când are loc o licitație de obligațiuni – în aceeași zi în care parlamentarii urmează să voteze definitiv bugetul.

Bugetul vizează reducerea deficitului la 6,2% din PIB, de la 7,7% în 2025. România are în prezent cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Creșterea economică de 1%, deja în pericol

Estimarea guvernului privind o creștere economică de 1% – pe care se bazează toate calculele de reducere a deficitului – este deja fragilă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a crescut randamentele datoriei și prețurile la combustibili. Inflația a urcat spre două cifre. Economia se află deja într-o recesiune tehnică.

Tocmai acest context a alimentat sprijinul pentru opoziția de extremă dreapta. Aceasta se bucură în prezent de cel mai puternic suport public, potrivit Reuters.

Ce amenință stabilitatea coaliției

 Propunerea PSD privind ajutoare unice pentru pensionarii cu venituri mici – circa 250 de milioane de dolari – nu a întrunit cvorumul de două ori în comisie. Social-democrații au amenințat că vor boicota bugetul în totalitate dacă amendamentul nu este adoptat.

Nu era clar miercuri seară dacă votul final de joi va mai avea loc.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Ce greutate trebuie să ai, ca bărbat, în funcție de înălțimea și de vârsta ta. Am făcut calculul complet
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor