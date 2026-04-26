Doi foști premieri israelieni formează o coaliție anti-Netanyahu

Foștii prim-miniștri, Naftali Bennett și Yair Lapid au anunțat duminică fuziunea partidelor lor, Benent 2026 și Există Viitor. Noua coaliție poartă numele Împreună și va fi condusă de Bennett.

„Această mișcare are scopul de a uni blocul, de a pune capăt diviziunilor interne și de a concentra toate eforturile asupra câștigării alegerilor decisive care urmează și conducerii Israelului spre viitor”, anunță Yair Lapid, citat de Reuters.

Cei doi politicieni au mai colaborat în trecut. În 2021 l-au îndepărtat pe Netanyahu de la putere, închid astfel o perioadă de 12 ani în care a deținut funcția de prim-ministru. Coaliția respectivă a rezistat doar 18 luni.

Benjamin Netanyahu a revenit la putere în 2022, formând cea mai de dreapta coaliție din istoria Israelului, însă conflictele începute încă din 2023 au afectat semnificativ percepția publică asupra capacității sale de a gestiona securitatea națională.

Potrivit sondajelor de opinie, partidului lui Netanyahu ar obține aproximativ 25 de mandate în Knesset, în timp ce formațiunea condusă de Bennett ar putea câștiga în jur de 21 de locuri, iar partidului lui Lapid ar obține doar șapte mandate, o scădere de la cele 24 din actualul legislativ.

Cu toate acestea sondajele indică totuși că noul conglomerat politic ar putea guverna Israelul prin formarea unei coaliții mai largi cu formațiuni mai mici.