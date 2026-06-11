Dan Jarvis, numit ministru al Apărării în Marea Britanie după demisia lui John Healey

Dan Jarvis, fost ofițer al armatei britanice, ocupa până în prezent funcția de secretar de stat pentru securitate în cadrul Ministerului de Interne.

Schimbarea survine într-un moment sensibil pentru guvernul laburist, care se confruntă cu presiuni privind consolidarea capacităților de apărare și creșterea cheltuielilor militare, în contextul provocărilor de securitate din Europa și de la nivel internațional.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile britanice, demisia lui John Healey a fost determinată de neînțelegeri legate de alocările bugetare pentru apărare și de ritmul investițiilor în modernizarea forțelor armate.

Noul ministru al Apărării are experiență militară, după ce a servit ca ofițer în armata britanică înainte de a intra în politică.

Numirea lui Dan Jarvis este văzută ca o încercare a executivului de a asigura continuitatea politicilor de securitate și apărare ale Regatului Unit.