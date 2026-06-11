Prima pagină » Știri externe » Dan Jarvis, numit ministru al Apărării în Marea Britanie după demisia lui John Healey

Dan Jarvis, numit ministru al Apărării în Marea Britanie după demisia lui John Healey

Premierul britanic Keir Starmer l-a numit joi pe Dan Jarvis în funcția de ministru al Apărării, după demisia lui John Healey pe fondul unor divergențe privind nivelul investițiilor destinate forțelor armate, a anunțat Downing Street.
Dan Jarvis, numit ministru al Apărării în Marea Britanie după demisia lui John Healey
sursă foto: Dan Jarvis MP
Petre Apostol
11 iun. 2026, 23:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dan Jarvis, fost ofițer al armatei britanice, ocupa până în prezent funcția de secretar de stat pentru securitate în cadrul Ministerului de Interne.

Schimbarea survine într-un moment sensibil pentru guvernul laburist, care se confruntă cu presiuni privind consolidarea capacităților de apărare și creșterea cheltuielilor militare, în contextul provocărilor de securitate din Europa și de la nivel internațional.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile britanice, demisia lui John Healey a fost determinată de neînțelegeri legate de alocările bugetare pentru apărare și de ritmul investițiilor în modernizarea forțelor armate.

Noul ministru al Apărării are experiență militară, după ce a servit ca ofițer în armata britanică înainte de a intra în politică.

Numirea lui Dan Jarvis este văzută ca o încercare a executivului de a asigura continuitatea politicilor de securitate și apărare ale Regatului Unit.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Donald Trump anunță un „acord istoric” cu Iranul care va fi parafat chiar în acest weekend în Europa
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia