Oficiali israelieni și libanezi se vor întâlni la Roma pentru noi negocieri

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat că discuțiile conduse de SUA vor avea loc la Roma în perioada 4-6 august, potrivit CNN.

Ultima rundă de discuții vine după lansarea „zonelor pilot” inițiale din sudul Libanului, unde armata israeliană a declarat că a predat controlul Forțelor Armate Libaneze săptămâna trecută. Aceasta are loc și după ce președintele american Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu președintele libanez Joseph Aoun.

Oficialul Departamentului de Stat a declarat că discuțiile tehnice „se vor concentra pe avansarea implementării complete a acordului-cadru”, care a fost anunțat la sfârșitul lunii iunie.

„Aceasta include extinderea procesului zonei pilot, rezolvarea tuturor problemelor de frontieră nerezolvate și lucrul la un acord cuprinzător de pace și securitate”, au spus ei.

Prima zonă pilot

Oficialul a numit acest cadru „singura cale către o pace durabilă”.

El a mai spus că „experiența zonelor inițiale ne va ajuta să perfecționăm implementarea zonei pilot, astfel încât aceasta să se poată extinde în etape”.

„Prima zonă pilot este o oportunitate concretă de a realiza progrese reale pe teren, restabilind autoritatea statului libanez prin dezarmarea verificabilă a organizațiilor teroriste și consolidând încrederea necesară pentru următorii pași”, a declarat oficialul.