Radu Miruță despre colaborarea cu AUR pentru guvernare: „Nu este sănătos să dai importanță unui partid care susține acțiunile Federației Ruse”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Adevărul, că USR este dispus să participe la discuții pentru formarea unei majorități alături de PNL, însă exclude categoric orice colaborare cu AUR.

Miruță a spus că România nu ar trebui să ofere mai multă influență unui partid, făcând referire la AUR, pe care îl consideră apropiat de interesele Federației Ruse.

Întrebat dacă mai există șanse pentru formarea unei majorități care să includă USR și PNL, Miruță a răspuns că partidul este deschis negocierilor.

„Noi suntem dispuși să discutăm o potențială astfel de situație. Noi nu avem în momentul de față vreo discuție nici în trecut, nici acum, nici plănuită pentru perioada următoare de a interacționa cu cei de la AUR”, a afirmat ministrul.

El a spus că poziția USR este legată de situația de securitate din regiune și de războiul de la granița României.

Potrivit acestuia, într-un context în care Federația Rusă este considerată principala amenințare pentru NATO și Uniunea Europeană, promovarea unui partid pe care îl vede apropiat de Moscova ar reprezenta o greșeală.

„Convingerea mea este că, într-un moment, cu tensiuni internaționale, cu război la graniță, într-o țară în care se consideră că principala amenințare este Federația Rusă, într-un mediu de securitate al Uniunii Europene și al NATO, în care de asemenea Federația Rusă se consideră o amenințare, nu este sănătos pentru țară să dai scenă și importanță unui partid politic care susține direct acțiunile Federației Ruse”, a declarat Radu Miruță.

„PSD a luat pe AUR din irelevanță, l-a pus pe o scenă, a pus reflectorul pe el și a arătat românilor că prin PSD acest partid contează. E un joc politic, e dreptul lor să îl gândească așa. Eu, ca ministru al apărării, apreciez că este în dezavantajul României să subliniezi relevanța unui partid care susține fără echivoc interesele Rusiei”, a spus oficialul.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern fără sprijinul AUR, Miruță a menționat mai multe scenarii care sunt luate în calcul în această perioadă, inclusiv varianta unui guvern minoritar.

„Există varianta guvern minoritar. Există varianta de guvern interimar. Există varianta început guvern interimar după care unii din PSD se atașează din nou acestui guvern. Există varianta alegerilor anticipate”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a spus că USR este dispus să susțină alegeri anticipate dacă nu va exista o soluție politică „pro-occidentală”.

„Dacă nu mai ajungem la un consens între a da țara peste cap, dând potență unui partid pro-rus, ne întoarcem la popor. Dacă nu se găsește o soluție democratică, da. USR este de acord cu alegeri anticipate”, a declarat acesta.

„Am văzut declarațiile domnului Grindeanu care spunea că niciodată nu se va alia cu AUR. Am văzut declarațiile PSD la Comisia Europeană spunând că sunt și ei purtătorul stindardului înspre zona dezvoltată a Europei, nu înspre Rusia. Am văzut în Parlament vicepremierul din partea PSD în același cadru cu vicepreședinte sau lider de grup ce este AUR, spunând, zâmbind complice unul altuia că orice drum începe cu primul pas”, a mai spus Radu Miruță.