Radu Miruță respinge existența unor tabere în USR: Intrarea la guvernare a unit partidul

Ministrul USR a declarat că informațiile vehiculate în presă care împart partidul în mai multe facțiuni sunt „complet aleatorii” și nu reflectă realitatea din interiorul USR.

„E complet aleatorie asocierea asta pe tabere, pe susținerea domnului președinte vs. a domnului premier Bolojan. N-are nicio legătură cu realitatea. Nu este ascuns faptul că USR l-a susținut, îl susține pe Nicușor Dan. Nicușor Dan a fost președintele USR. Nu sunt tabere acum. Au fost tabere. Probabil că vor mai fi”, a declarat Miruță miercuri într-un interviu acordat publicației Adevărul.

Referitor la situația internă a partidului, ministrul a precizat că intrarea la guvernare a creat un factor de unitate, din dorința de a „performa”.

„Nevoia asta de a demonstra ce poate să facă USR când este la guvern, a unit partidul. Nu există tabere acum și nu văd în perioada imediat următoare. De obicei, tabere apar atunci când se fac alegeri interne. Decizia USR, și este o decizie major, unanimă, acceptată, este că USR își face în continuare prin miniștri treaba aici, în Guvern”, a mai declarat Miruță.

Oficialul a mai punctat că în ciuda conflictelor din cadrul coaliției de Guvernare, USR a evitat să se implice în dispute.

„USR a demonstrat nu doar ce spuneau alții în trecut, că e scandalagiu, că nu se poate lucra cu ei. Uitați-vă că în guvernarea asta, scandalul permanent a fost între PSD, Domnul Bolojan PNL, din partea cu sursă PSD. USR n-a intrat în scandalurile astea. USR a avut ochii pe minge și cu puterea politică pe care noi am avut-o în acest guvern, ne-am făcut treaba. Făcând niște compromisuri politice că așa este într-o coaliție, am avut capacitatea să stăm la masă lângă PSD, ceea ce a fost greu de înghițit pentru USR”, a conchis ministrul.