Reuters: PSD se aliază cu opoziția de extremă dreapta pentru a răsturna coaliția pro-europeană. Votul ar putea avea loc pe 5 mai

Agenția britanică descrie consecințele politice și economice ale retragerii PSD din guvern: „Miniștrii social-democrați au demisionat săptămâna trecută din guvernul condus de premierul liberal Ilie Bolojan, lăsând coaliția fără majoritate parlamentară și punând în pericol finanțarea externă, ratingurile suverane și costurilor de împrumut ale României”.

Neînțelegeri pe reducerile bugetare

„Perceput ca un reformator – scrie Reuters – Ilie Bolojan a refuzat să demisioneze, argumentând că executivul trebuie să continue reformele esențiale pentru a accesa peste 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare post-pandemie, înainte de termenul limită din august stabilit de Uniunea Europeană”.

Potrivit analiștilor britanici, coaliția formată după alegerile din decembrie 2024 a avut drept obiectiv limitarea ascensiunii partidelor de extremă dreapta, însă tensiunile dintre liberali și social-democrați au crescut din cauza reducerilor bugetare propuse pentru scăderea deficitului.

Executivul încearcă să reducă deficitul bugetar de la peste 9% din PIB în 2024 – cel mai ridicat din Uniunea Europeană – la 6,2% în acest an, arată Reuters.

233 de voturi pentru căderea guvernului

Analizând aritmetica parlamentară, agenția a explicat că PSD și partidele de opoziție ar putea reuni suficiente voturi pentru a demite guvernul. Cele două tabere controlează aproximativ 220 din cele 464 de mandate din Parlament, iar pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură sunt necesare 233 de voturi.

PSD evită să confirme o alianță cu AUR

„Social-democrații au spus în repetate rânduri că sunt dispuși să revină în aceeași coaliție pro-europeană, dar fără Bolojan în fruntea ei”, notează Reuters, menționând că liberalii îl susțin în continuare pe actualul premier și resping o nouă colaborare cu PSD.

PSD și AUR au anunțat luni că vor depune împreună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Întrebat dacă este posibilă o alianță de guvernare între PSD și AUR, Fostul vicepremier Marian Neacșu a evitat un răspuns clar, spunând doar că „orice drum începe cu primul pas”.

AUR, deschis la negocieri cu toate partidele

Liderul AUR, George Simion, a declarat că moțiunea de cenzură va fi depusă imediat ce vor fi strânse cele 233 de semnături necesare, iar votul ar putea avea loc chiar pe 5 mai. „Suntem deschiși la discuții cu toate partidele după căderea guvernului”, a adăugat acesta, potrivit Reuters.

România nu are programate alegeri parlamentare până în 2028 și nu a avut până acum alegeri anticipate.