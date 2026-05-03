Ilie Bolojan, mesaj pentru românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține: Înțeleg!

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seara, un mesaj prin care le mulțumește românilor care au ieșit în stradă pentru a-l susține, la București și Oradea, în contextul în care marți el se va confrunta cu moțiunea de cenzură.
Laura Buciu
03 mai 2026, 21:30, Politic

Bolojan a postat un mesaj de mulțumire pe pagina sa de Facebook.

„Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România!”, scrie premierul, duminică, pe Facebook.

Circa 1.000 de bucureșteni și peste 4.000 de orădeni au ieșit în stradă pentru a-l susține pe Ilie Bolojan.

Marți va fi supusă votului moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR.

