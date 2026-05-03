Ana Blandiana, la mitingul de susținere a lui Bolojan: Nimeni nu are interes ca moțiunea să treacă

Ana Blandiana a spus că „după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică” și anume aceea de a „ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației”.

„Au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară. Pentru că, de data asta, chiar nu este vorba de diferența dintre partidele lor, ci chiar de țară. În măsura în care nu înțeleg asta, nici nu au dreptul să stea acolo. Pentru că, până la urmă, și asta din timpul lui Ceaușescu mă gândeam cât este prostie și cât este răutate în tot răul care se întâmplă. Erau amândouă. Și și acum sunt amândouă. De data asta, prostia este imensă. E clar că nimeni, nici PSD-ul, nici parlamentarii de toate culorile, nu au interesul să oprească funcționarea țării, pentru că despre asta e vorba. Este clar că nu există nicio idee de ce faci în loc, de ce faci fără Bolojan. Iar faptul că Bolojan există este, de fapt, un mare noroc”, a spus scriitoarea.

Întrebată de jurnaliști ce transmite românilor Ana Blandiana prin prezența ei la mitingul de susținere a lui Ilie Bolojan, ea a spus că „dacă România ar avea o imagine și o idee corectă despre noțiunea de patriotism, la ora asta ar trebui să fie în piețele orașelor din țară jumătate din țară”.

„Deci nu vă mirați că sunt și eu. De altfel, eu sunt de 30 de ani și mi se pare extraordinar de impresionant că chiar și astă seară am întâlnit cel puțin 20-30 de oameni cu care de 30 de ani, că ne vedem în asemenea locuri, în Piața Universității. Și ar părea că asta e o dovadă că am fost mereu înfrânți. Dar nu e adevărat, pentru că țara, între timp, a făcut efectiv mari progrese și ele s-au făcut pentru că a existat întotdeauna o cantitate critică a oamenilor care gândesc. De altfel, lumea a fost întotdeauna adusă înainte de o minoritate iar în România minoritatea s-a aflat mereu în asemenea mitinguri”, a mai spus Ana Blandiana.

Ana Blandiana a mai spus că are mari speranțe că moțiunea de cenzură nu va trece

„Eu întotdeauna am sperat până în ultima clipă și sper. De data asta sper și pentru că logica e de partea speranței. Nimeni nu are interesul ca această moțiune să treacă. Toată lumea, inclusiv membrii PSD, sunt convinsă, că sunt disperați la ideea ce vor face după. Ei bine, Bolojan chiar știe ce să facă după. Și speranța mea este că va putea fi lăsat să facă”, a transmis Ana Blandiana.

Peste 1.000 de persoane s-au adunat, duminică seara, în Piața Victoriei din Capitală, pentru a-l susține pe premierul Ilie Bolojan. Și la Oradea au fost circa 4.000 de oameni în stradă.

Marți va fi supusă votului Parlamentului moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR.