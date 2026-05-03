Oana Țoiu, parlamentarilor îndemnați să voteze moțiunea cu bilele la vedere: Să aibă respect

Țoiu a spus că Parlamentul are un atribut constituțional foarte important și anume acela ca „fiecare parlamentar, când își exercită votul, să facă numele cetățenilor care l-au trimis acolo”.

„Și asta înseamnă pentru calitatea vieții românilor, ce am văzut că s-a întâmplat în ultimele zile, din păcate este opusul acestui lucru. Avem leul care este la un curs valutar istoric în sens negativ. Oamenii simt asta în ratele pe care le au la bănci. Se simte asta și la nivel macro. România în acest moment se împrumută la dobândi recorduri. Această dobândă mare, generată de o criză politică inutilă până la urmă, se resimte tot în taxe, tot în bugetul public”, a spus.Țoiu, la TVR 1.

Întrebată ce părere are că PSD și AUR vor să-și pună parlamentarii să voteze cu bilele la vedere la moțiunea de cenzură, deși votul ar trebui să fie secret, Oana Țoiu a spus că „și partidele politice trebuie să aibă un respect față de reguli și a le ignora este de asemenea un semnal negativ”.

„Însă, dincolo de asta, e important, în primul rând, repet, ca parlamentarii să urmeze acest imperativ al votului pe care l-au în baza interesului public, în baza interesului cetățenilor. Pentru că este foarte clar că niciun partid politic nu poate să dea un mandat imperativ unui membru al Parlamentului. Acest lucru este foarte clar. Independența fiecărui parlamentar, cel puțin la nivel constituțional, la nivel legislativ. Sigur că politic majoritățile se fac cu grupuri politice”, a mai spus Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a vorbit duminică seara și despre mitingul de susținere a premierului Ilie Bolojan.

„Inclusiv oamenii care au ieșit în seara asta să arate susținerea pentru guvern, nu o fac atât de mult, cred, pentru o persoană sau pentru un partid politic, sau pentru noi, individual, ca miniștri, sau pentru premier individual, cât e o susținere pentru un guvern, pentru un premier care a avut și are curajul de a face reformele necesare pentru a menține România într-o zonă în care creșterea economică este posibilă, într-o zonă în care accesul la finanțare internațională este la un preț pe care România și-l permită în continuare, în care menținem o traiectorie de creștere și nu reluăm o spirală negativă, așa cum a fost, practic, momentul în care România a ajuns la un deficit record în mandatul domnului Ciolacu”, a afirmat Oana Țoiu.

Pasul 2 dacă trece moțiunea

Întrebată cum vede pasul următor în scenariul în care moțiunea trece și guvernul cade marțea viitoare, Oana Țoiu a spus că este „responsabilitatea celor care au declanșat inutil această criză să explice românilor, celor care i-au votat până la urmă să le dea puterea în Parlament, ce fac cu această putere, care este planul următor”.

„Ce este foarte important însă pentru România, așa cum vorbesc și din perspectiva angajamentelor internaționale, din perspectiva relației pe care o avem cu partenerii noștri strategici, este să nu ne abatem de la angajamentele pe care ni le-am luat, de la direcția profund pro-europeană, de la un parteneriat strategic iată în ultimul an consolidat, un parteneriat strategic pe care acum ne putem baza cu încredere. Aceste lucruri nu pot fi întărite doar prin declarații, doar prin postări de Facebook, doar prin declarații politice. Ele trebuie întărite și prin responsabilitatea actului politic. Și aici vedem că subiecte pe care liderii partidelor se angajaseră să nu le transforme în sfadă politică, să nu le transforme în subiect de poziționare politică, sunt acum în centrul dezbatelor. Programul SAFE este un asemenea exemplu.”, a mai spus ministrul de Externe.