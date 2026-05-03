Oana Țoiu, despre retragerea trupelor SUA din Germania: Nu poate fi privită în niciun fel într-o notă pozitivă

„Evident, acest anunț nu poate fi văzut decât într-o notă de îngrijorare. NATO se bazează pe o relație transatlantică puternică”, a declarat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a subliniat că statele europene au făcut pași importanți în ultimii ani pentru a-și întări capacitatea militară proprie.

„Sigur, Europa, Germania, România, Polonia, țările de pe flancul estic, Italia, Franța, noi toți am făcut în ultimii ani pași decișivi în a ne crește propria capacitate de apărare, propria capacitate de descurajare”, a mai spus Țoiu.

România susține investițiile în apărare, dar și parteneriatul cu SUA

Potrivit acesteia, România se numără printre țările care susțin atât dezvoltarea industriei proprii de apărare, cât și păstrarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii.

„România, alături de Polonia și Olanda, Italia și alte țări, suntem printre cei care susținem că este importantă creșterea propriei noastre capacități de apărare și de descurajare, alocarea bugetară, platformele industriale de apărare, astfel încât să putem să creștem componenta în care suntem proprii noștri furnizori și vindem și altora”, a afirmat Oana Țoiu.

Ea a insistat însă că acest efort european nu poate înlocui legătura transatlantică.

„Însă este foarte important să facem ce ține de noi ca să menținem și să reechilibrăm parteneriatul transatlantic, ceea ce înseamnă că această veste nu poate fi privită în niciun fel într-o notă pozitivă”, a declarat ministra.

Oficialul român a vorbit și despre întâlnirile avute la Washington cu lideri ai comisiilor de apărare din Congresul Statelor Unite.

„Întâlnirile pe care le-am avut în Congres, în special cu președinții Comisiilor de Apărare, echivalentul lor Comisiei Forțelor de Apărare, atât la nivelul Senatului, cât și la nivelul Camerei Reprezentanților, reafirmă pe eșichierul politic american faptul că ei înțeleg foarte clar perspectiva strategică pe care o reprezintă prezența SUA la nivel militar în România, în Europa”, a afirmat ministra.

Ea a adăugat că acest lucru se vede și în legislația americană.

„Acest lucru este reflectat și în decizii pe care le-a luat Congresul american privind poziționarea SUA în Europa și faptul că orice decizie de diminuare semnificativă a prezenței trebuie luată împreună cu Congresul. Acesta este un lucru pozitiv în dreptul României”, a declarat Oana Țoiu.

Relația României cu SUA și proiectele comune

Ministra a susținut că România se află într-un moment favorabil în relația bilaterală cu Washingtonul.

„Noi suntem într-un moment bun în relația cu Statele Unite ale Americii. După decizia care a privit retragerea unor trupe care erau în regim rotativ și în România și în alte două, trei țări din Europa, am văzut în ultimele luni de zile o reimplicare semnificativă a SUA”, a spus ea.

Potrivit acesteia, cooperarea vizează și apărarea antiaeriană, dar și industria de apărare.

„A crescut capacitatea de apărare antiaeriană, de exemplu cu sistemul Merops, ceva ce o să continue în viitor. Discutăm cu ei despre investiții comune pentru a putea să avem linii de producție. Dronele sunt un asemenea exemplu”, a afirmat ministra.

În final, Oana Țoiu a menționat și recentele discuții cu oficiali americani privind producția militară.

„De curând a fost secretarul Driscoll în România, atât la Ministrul Apărării Radu Miruță cât și la Ministerul Afacerilor Externe și în discuția pe care am avut-o cu dumnealui focusul a fost pus pe această piață comună a industriilor, a operatorilor privați și de stat în ce înseamnă producția de drone și de componente. Și aici vedem o direcție rapidă de a avansa împreună”, a declarat ministra de Externe.