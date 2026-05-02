NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania

Alianța Nord-Atlantică încearcă să „înțeleagă detaliile” anunțului Washingtonului de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania. Decizia a fost luată de Donald Trump în contextul unui schimb de replici cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
02 mai 2026, 17:31, Știri externe

NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” anunțului făcut de SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania. Decizia a fost luată de președintele american Donald Trump, în contextul unui schimb de replici mai acid între acesta și cancelarul german Friedrich Merz.

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a declarat sâmbătă că alianța „colaborează cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind prezența militară în Germania”, lăsând de înțeles faptul că anunțul retragerii a fost un act unilateral, fără o coordonare semnificativă sau chiar deloc cu aliații europeni ai Washingtonului.

„Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună”, a declarat Hart pe rețelele de socializare, relatează The Guardian.

De unde a pornit totul

La începutul săptămânii, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Washingtonul este „umilit” de iranieni în contextul negocierilor de pace. Remarcile lui Merz nu au rămas fără răspuns. Trump l-a criticat pe cancelarul german, spunând că acesta „nu știe despre ce vorbește”, iar la scurt timp a avansat scenariul retragerii trupelor americane.

Guvernul german a încercat să minimizeze gravitatea deciziei lui Trump, descriind-o ca fiind „prevăzută” și o reamintire a necesității ca Europa să investească în propria apărare.

Pentagonul a afirmat că retragerea soldaților americani din Germania va avea loc în următoarele 6-12 luni.

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania a declarat că retragerea planificată a SUA din bazele din Germania demonstrează că „trebuie să consolidăm pilonul european din cadrul NATO”.

„Se anticipa că SUA ar putea retrage trupe din Europa, inclusiv din Germania”, a spus purtătorul de cuvânt, potrivit The Guardian.

În prezent, efectivul actual al trupelor americane din Germania este estimat la 40.000 de soldați.

