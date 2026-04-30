Prima pagină » Știrile zilei » Merz reafirmă parteneriatul militar cu SUA, în ciuda amenințărilor lui Trump privind retragerea trupelor americane din Germania

Merz reafirmă parteneriatul militar cu SUA, în ciuda amenințărilor lui Trump privind retragerea trupelor americane din Germania

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reiterat importanța cooperării militare cu Statele Unite, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat cu reducerea trupelor americane staționate în Germania.
Merz reafirmă parteneriatul militar cu SUA, în ciuda amenințărilor lui Trump privind retragerea trupelor americane din Germania
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
30 apr. 2026, 16:25, Știri externe

„Lucrăm aici și în alte locații cheie din Germania, alături de Statele Unite și aliații noștri NATO. Această activitate se desfășoară cot la cot, în beneficiul nostru reciproc și în cadrul unui parteneriat transatlantic profund”, a declarat șeful guvernului de la Berlin, într-un discurs la o școală militară din Munster. 

„În toate aceste chestiuni, suntem în contact strâns și de încredere cu partenerii noștri, inclusiv, și în special, cu cei de la Washington”, a mai spus Merz, citat de Politico. 

În plus, cancelarul a evidențiat și eforturile Germaniei de a-și consolida capabilitățile de apărare. „Ceea ce facem este, de asemenea, o contribuție la un parteneriat transatlantic reînnoit. Busola noastră rămâne în mod clar fixată pe un NATO puternic și un parteneriat transatlantic fiabil”, adaugă Merz. 

Germania găzduiește aproximativ 36.000 de soldați americani în baze strategice, precum Baza aeriană Ramstein, care joacă un rol esențial în apărarea Europei și în operațiunile militare globale ale Statelor Unite ale Americii. 

„Statele Unite analizează și examinează în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a transmis Donald Trump miercuri, după ce Merz a susținut că iranienii sunt mai puternici decât se estima, și că Statele Unite nu au o strategie convingătoare în negocierile de pace cu Teheranul. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor