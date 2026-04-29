Salvați-l pe Timmy: Operațiunea de salvare a unei balene cu cocoașă care a eșuat de cinci ori

Balena, poreclită „Timmy” de presa germană, și lupta ei pentru supraviețuire au atras atenția întregii țări după ce a rămas blocată pe un banc de nisip în apropierea orașului Lübeck, Germania, departe de habitatul său natural, la sfârșitul lunii martie, notează DW.

Ultima operațiune de salvare, finanțată de doi antreprenori, constă în transportarea mamiferului marin pe o barjă cu o cală plină cu apă, utilizată în mod normal pentru transportul altor ambarcațiuni, de pe coasta germană a Mării Baltice către ape mai adânci.

Încă de la primele ore ale zilei de marți, salvatorii au fixat chingi în jurul balenei și au ghidat o printr-un canal săpat special în nisip pentru a i permite să ajungă la barjă, în apropierea insulei Poel.

După ce a parcurs o anumită distanță, balena, însoțită de salvatori care înotau alături de ea, a accelerat și a intrat în cele din urmă în ambarcațiune, provocând strigăte de bucurie în rândul echipei de salvare și al celor care urmăreau de pe țărm.

Urmează transportul și posibila eliberare

Planul este acum de a transporta barja până în Marea Nordului și, dacă animalul este suficient de puternic, de a l elibera acolo.

O plasă verde va fi folosită pentru a închide intrarea ambarcațiunii și pentru a împiedica mamiferul să iasă înotând înainte de momentul potrivit.

Animalul a fost văzut pentru prima dată blocat pe un banc de nisip pe 23 martie. Ulterior, s a eliberat singur, dar a eșuat din nou de mai multe ori.

Au fost realizate mai multe încercări de salvare, printre care săparea unor canale pentru a i facilita ieșirea, însă toate au eșuat.

La începutul lunii aprilie, autoritățile au abandonat operațiunea, considerând că nu o pot salva, însă acest lucru a provocat indignare în rândul populației, iar în final au permis antreprenorilor să dezvolte un nou plan de salvare.

Unii oameni de știință au criticat dur decizia de a autoriza noi încercări, considerându le prea riscante pentru balenă și estimând că șansele de succes sunt foarte reduse.

Sănătate și finanțare

Ministrul regional al Mediului, Till Backhaus, a confirmat că balena este în stare potrivită pentru transport. „Respirația ei era profundă, fără sunete anormale, iar inima îi era puternică”, a explicat oficialul.

Inițiativa este finanțată de antreprenorii Walter Gunz și Karin Walter-Mommert. Proiectul a apărut după ce autoritățile au luat inițial în considerare eutanasia sau lăsarea animalului să moară, considerând că șansele sale de supraviețuire sunt minime.

„Faptul că știe că este pe barjă este pur și simplu minunat și arată că lupta pentru Timmy a meritat”, a spus Gunz. Omul de afaceri și-a asumat riscul financiar al operațiunii după ce alte organizații au refuzat să continue cu salvarea.

O încercare unică în Germania

Timmy a eșuat de cinci ori în stat înainte de această operațiune de salvare reușită. Experții au remarcat că aceasta este o încercare unică în țară de a salva o balenă cu cocoașă în aceste condiții extreme.

Deși succesul reintegrării sale în mare nu este garantat, purtătorii de cuvânt oficiali au subliniat că încercarea este necesară pentru a-i oferi o șansă la viață.

Comunitatea științifică și de mediu internațională monitorizează îndeaproape călătoria navei către Marea Nordului, într-una dintre cele mai complexe operațiuni de salvare a faunei marine din ultimii ani.